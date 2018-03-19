СМИ Великобритании: Путин победил, но его трудности только начинаются

Последствия победы Путина

Журналист «Гардиан» (18.03) задался вопросом о том, чего следует ожидать Западу от «Путина 4.0». Он пришел к выводу, что главной задачей Путина будет обеспечение безопасной для него и его окружения передачи власти после окончания его политической карьеры. В настоящий момент у Путина нет определенного наследника, а потому многие представители кремлевских элит рассматривают собственные шансы на президентское кресло — с учетом плачевного состояния российской экономики, это создает взрывоопасную ситуацию.

По мнению « Файнэншл таймс » (18.03), надежды на либеральные реформы в России нет: автор статьи отметил символизм того, что триумфальные выборы Путина прошли в четвертую годовщину аннексии Крыма . Он провел параллель между Путиным и Брежневым, продолжительное правление которого ознаменовалось стагнацией, и отметил, что любые масштабные экономические реформы требуют власти закона, прозрачности и непредвзятости со стороны властей, что противоречит интересам политических и финансовых элит России, а также самого Путина. За Брежневым последовал Горбачев, чьи реформаторские усилия привели к плачевным последствиям для государства, и Путин извлек из этого вывод об опасности либеральных реформ как таковых, а потому любые движения в этом направлении маловероятны.

«Индепендент» (19.03) отметила, что Путин начал свой четвертый срок на фоне противостояния с Великобританией и ее союзниками из-за покушения на бывшего российского агента, в котором Лондон винит Москву . Газета написала о рациональном зерне в российской внешней политике, указав, что Москва предпочитает не идти на риски, которые считает неоправданными. Тем не менее всегда есть опасность, что Кремль недооценит возможные последствия своих действий, и следующие шесть лет правления Путина станут для него очень сложными, если Запад окончательно потеряет терпение.

Мошенничество на выборах

«Телеграф» (19.03) опубликовала видео, на котором запечатлены махинации с бюллетенями в одном из московских избирательных участков. Также издание перечислило другие признаки нарушений, в том числе сообщения наблюдателей в нескольких регионах, чья оценка числа проголосовавших уступает официальной на 25%; а также резкий скачок в количестве голосов, произошедший ночью воскресенья.

«Файнэншл таймс» (19.03) сообщила о нападениях на наблюдателей в российских регионах. В частности, был избит наблюдатель в Дагестане , пытавшийся предотвратить «избирательную карусель», а видеозапись произошедшего была удалена с его телефона. Другого наблюдателя из того же участка выкинули за двери, что запечатлели камеры слежения. После того, как нападавшие ушли, сотрудник участка начал наполнять избирательную урну бюллетенями.

Выборы и обычные россияне

«Гардиан» (18.03) отметила праздничное настроение на избирательных участках: там пели дети и раздавали сладости, всячески стремясь завлечь избирателей. На государственных служащих и работников частных организаций оказывалось давление с целью побудить их проголосовать, — согласно внутренним источникам, Кремль добивался явки минимум в 65%. Опрошенные газетой россияне, проголосовавшие за Путина, объяснили свое решение отсутствием альтернатив, при этом скептически оценив честность проходящих выборов.

В другой статье эта же газета рассказывает о «поколении Путина», которое провело под его властью всю сознательную жизнь, и для которого Путин стал неизменной частью политического ландшафта («Гардиан», 18.03). В итоге молодые россияне с большей вероятностью поддерживают Путина, чем представители старших поколений, несмотря на значимое присутствие молодежи в рядах оппозиции.