Военнослужащие научной роты Военной академии связи в Петербурге проявили ответственность и активность на выборах Президента России

Это стало закономерным результатом вдумчивой и конкретной работы руководства вуза по подготовке личного состава к реализации избирательных прав военнослужащих в выборной кампании.

Личный состав Военной академии связи принял активное участие в выборах Президента Российской Федерации.

Накануне 13, 14 и 15 марта с личным составом академии был проведен Единый день информирования с участием руководящего состава вуза на тему: «Особенности реализации избирательных прав военнослужащих на выборах Президента РФ».