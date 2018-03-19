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Военнослужащие научной роты Военной академии связи в Петербурге проявили ответственность и активность на выборах Президента России
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Военнослужащие научной роты Военной академии связи в Петербурге проявили ответственность и активность на выборах Президента России 

ТК «Звезда» 5 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Это стало закономерным результатом вдумчивой и конкретной работы руководства вуза по подготовке личного состава к реализации избирательных прав военнослужащих в выборной кампании.
Личный состав Военной академии связи принял активное участие в выборах Президента Российской Федерации.
Накануне 13, 14 и 15 марта с личным составом академии был проведен Единый день информирования с участием руководящего состава вуза на тему: «Особенности реализации избирательных прав военнослужащих на выборах Президента РФ».
С момента открытия избирательного участка № 509 Калининского района г. Санкт-Петербурга наибольшую активность проявили курсанты и военнослужащие по призыву научной роты академии. По итогам выборов Президента РФ явка на избирательном участке была очень высокая.
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