В Нижнем Новгороде предложили запретить ремонт квартир по вечерам

Внести изменения в закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан» планируется после общественного обсуждения и утверждения соглашения между МВД РФ и правительством области

На заседании комитета по вопросам градостроительной деятельности, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса рассказали о многочисленных обращениях граждан. Они жалуются на проведение шумных ремонтных работ в многоквартирных домах поздним вечером до 22–23 часов. Шум от электроинструмента распространяется по всему зданию и мешает людям отдыхать. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания.

В законопроекте предлагается установить период тишины с 20:00 до 7:00 часов (в действующей редакции регионального закона — с 22:00 до 7:00). В субботу, воскресенье и установленные федеральным законодательством нерабочие праздничные дни — с 20:00 до 10:00 (в действующей редакции регионального закона — с 23:00 до 10:00).

— Мы предлагаем прописать в законе, что сверлить и выполнять другие шумные работы в многоквартирном доме можно до восьми часов вечера, — пояснил председатель комитета Законодательного собрания по вопросам градостроительной деятельности, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Олег Шавин . — Эта проблема особенно актуальна для новостроек, где ремонт может вестись годами. При этом мы учли, что многие люди работают до 18:00 — до 20 часов у них останется время на проведение мелких ремонтных работ.

При этом депутаты признаются, что существуют сложности с применением закона «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Нижегородской области» на практике.

— Органам внутренних дел необходимы полномочия для исполнения закона, привлечения нарушителей к ответственности, — заявил Шавин.

Ранее мы сообщали, что жителям улицы Ижорской мешают спать коммунальщики.