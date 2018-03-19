Теряющий зрение Корчевников работает лежа

Борис Корчевников удивил поклонников фотографией с работы. Оказывается, телеведущий предпочитает проводить совещания лежа на кушетке.

"На Спасе летучка", — подписал снимок в Instagram Борис (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим.ред.).

Судя по кадру, в редакционной планерке принимали участие лишь три человека. Двое разместились на ступеньках студии, а ведущий занял место на кушетке.

Поклонники Корчевникова принялись гадать, почему журналист работает лежа. Некоторые предположили, что он приболел: «Борис береги себя для нас», «Боречка!С вами все в порядке?» «Дай Вам Бог здоровья, Борис! А лежак отличный для того чтобы дать и организму отдохнуть и с нужными мыслями собраться». Другие сочли, что трудиться лежа очень уютно и креативно: «Красиво у вас! а „лежанка“ меня просто покорила», «Кресло-кровать шикарно и неимоверно удобно, сразу чувствуется, что оно принадлежит творческому человеку».

Самые внимательные заметили, что у Корчевникова садится зрение. «Первый раз вижу вас в очках», «Борис, вам идут очки», «И у вас тоже зрение испортилось?»