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Теряющий зрение Корчевников работает лежа
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Теряющий зрение Корчевников работает лежа 

Дни.ру 5 часов назад
Фото: Дни.ру
Борис Корчевников удивил поклонников фотографией с работы. Оказывается, телеведущий предпочитает проводить совещания лежа на кушетке.
"На Спасе летучка", — подписал снимок в Instagram Борис (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим.ред.).
Судя по кадру, в редакционной планерке принимали участие лишь три человека. Двое разместились на ступеньках студии, а ведущий занял место на кушетке.
Поклонники Корчевникова принялись гадать, почему журналист работает лежа. Некоторые предположили, что он приболел: «Борис береги себя для нас», «Боречка!С вами все в порядке?» «Дай Вам Бог здоровья, Борис! А лежак отличный для того чтобы дать и организму отдохнуть и с нужными мыслями собраться». Другие сочли, что трудиться лежа очень уютно и креативно: «Красиво у вас! а „лежанка“ меня просто покорила», «Кресло-кровать шикарно и неимоверно удобно, сразу чувствуется, что оно принадлежит творческому человеку».
Самые внимательные заметили, что у Корчевникова садится зрение. «Первый раз вижу вас в очках», «Борис, вам идут очки», «И у вас тоже зрение испортилось?»
Как писали Dni.Ru, в 2015 году Корчевников перенес операцию по удалению доброкачественной опухоли головного мозга, которая затронула слуховой нерв. Сейчас жизни актера ничто не угрожает.
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