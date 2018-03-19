Представлена технология 3D-печати для производства домов менее, чем за 24 часа

Можно ли построить дом с полноценной гостиной, кухней и прихожей меньше, чем за 1 день? На первый взгляд задача является невыполнимой, но современные технологии не стоят на месте и из гаражей и лабораторий энтузиастов проникают в реальную жизнь, улучшая ее. Казалось бы, еще совсем недавно 3D-принтеры печатали мелкие детали на протяжении нескольких часов. А сегодня их большие промышленные собратья уже вполне могут напечатать вам целый дом менее, чем за 24 часа.

За сверхбыструю «печать домов» взялся американский стартап ICON совместно с благотворительной организацией New Story. По заявлению разработчиков, для того чтобы распечатать простой одноэтажный дом площадью 60 квадратных метров, их строительному принтеру требуется от 12 до 24 часов. Помимо этого, представители компании ICON говорят, что их дома являются первыми 3D-напечатанными домами, чей фасад полностью печатается с помощью программного кода и разрешен для проживания людей. Кроме того, такие дома (максимальная площадь которых не превышает 80 квадратных метров) достаточно дешевы: стоимость одного здания не превышает 10 000 долларов США, но эксперты не исключают, что в будущем цена может упасть в 2 раза.

«После печати стен устанавливаются окна, крыша, монтируется сантехника и электропроводка. Весь период работ, включая отделку помещений, занимает менее одного дня. В перспективе мы хотим создать роботов, которые будут устанавливать окна и крышу после окончания печати, а также дронов, которые отвечали бы за покраску дома».

Саму печать сейчас производит строительный 3D-принтер Vulcan. Несмотря на громоздкость конструкции, он довольно легко демонтируется и перемещается с места на место. Vulcan печатает вполне обычным бетоном, который укладывается в 100 слоев и сохраняет форму по мере затвердевания. Стены остаются податливыми еще 2-3 дня после окончания печати, но начать жить в доме можно уже сразу после окончания производства.

Первый дом напечатан в Остине — именно там находится штаб-квартира компании. Следующим этапом является производство домов в Сальвадоре , на территории США и в ряде развивающихся стран.

http://youtu.be/SvM7jFZGAec