Тимати устроил дочери необычный день рождения в Пушкинском музее

Вчера дочери известного рэпера и предпринимателя Тимати исполнилось 4 года. Конечно, артист устроил любимой Алисе чудесный праздник, но, в отличие от большинства коллег, девочка и ее гости развлекались не в ресторане, а в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Это учреждение, как оказалось, может организовать целую серию культурных развлечений для детей разного возраста.

Своими впечатлениями от праздника в Instagram уже поделилась Тутта Ларсен , которая, вместе с дочкой Марфой была приглашена на день рождения.

Не знала, что в ГМИИ им. Пушкина есть такая опция как детский праздник! Это было потрясающе: сначала мы оказались в сказке про Щелкунчика и чудесный струнный квартет играл нам Чайковского. Потом мы переместились в зал древностей, где нас встретил египетский фараон, потом мы играли в чудесный квест среди барельефов и мраморных скульптур эпохи ренессанса, а закончилось все Балом Цветов!

рассказала телеведущая.

Она добавила, что среди гостей были дети разного возраста — от 3 до 13 лет. Праздник, при этом, понравился всем без исключения. И родителям в том числе. Тутта также поблагодарила бабушку Алисы Симону Юнусову за волшебное путешествие по музею и пожелала Алисе много любви, радости и здоровья.

Скорее всего, идея отметить праздник в Пушкинском музее принадлежала маме Тимати. Симона Юнусова уже давно занимается не только воспитанием, но и развитием Алисы. Бабушка водит внучку по разным развивающим занятиям, например, на балет и рисование. Ребенок занимается с репетитором по английскому языку. Тимати же развивает в дочке любовь к спортивным развлечениям. Например, недавно Алиса осваивала серфинг, коньки, а сейчас учится владеть своим телом в аэротрубе. Семья старается дать девочке все самое лучшее. И, скорее всего, Тимати с радостью согласился на предложение мамы отметить день рождения ребенка в Пушкинском музее.

Сегодня Алисе Тимуровне исполнилось 4 года! Со своей стороны, я постараюсь чтобы в ее жизни было все то, чего не видел даже я сам в 34. Конечно же, баловать без толку я ее не собираюсь, но хочу что бы она выросла: умной, разносторонне развитой и главное счастливой девочкой!

написал Тимати в Instagram после праздника.

Он также поблагодарил маму за бесценный вклад в воспитание дочери и бывшую возлюбленную, модель Алену Шишкову за то, что она сделала ему такой подарок судьбы. Кстати, Алена, с которой, по словам бабушки, живет Алиса, тоже присутствовала на празднике. Более того, вместе с Алисой она оделась в стиле фэмили лук. Мама и дочь пришли на праздник в воздушных розовых платьях. Тимати же не изменил своему стилю и пришел в черной одежде.

Напомним, с мамой Алисы моделью Аленой Шишковой Тимати расстался после нескольких лет отношений. Они остались друзьями и по-прежнему тепло общаются. Дочь Тимати воспитывает его мать Симона Яковлевна Юнусова, так решила семья из-за плотного рабочего графика звездных родителей малышки. Алиса родилась 19 марта 2014 года.

В последнее время с Алисой все чаще проводит время и сам Тимати, который пообещал в ближайшие 2-3 года меньше уделять времени карьере артиста.

Мне бы хотелось во всей этой суете не пропустить детство своей дочки. И уделять ей больше времени! Надеюсь, так понятнее. Я не ухожу со сцены, просто более трезво расставляю приоритеты,

— сообщил поклонникам артист.

Публикация от simona280 (@simona280) Янв 6, 2018 at 6:06 PST В честь 4-летия Алисы «Летидор» также подготовил материал, в котором объясняется, почему девочку можно считать иконой детского стиля.

Фото: Instagram / @timatiofficial

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