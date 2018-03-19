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Как правильно стирать личную инфу на скриншотах iPhone
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Как правильно стирать личную инфу на скриншотах iPhone 

iPhones.ru 5 часов назад
Фото: iPhones.ru
Как правильно стирать личную инфу на скриншотах iPhoneСнимки экрана превратились в хорошее средство обмена информацией. Так проще всего объяснить или показать другому человеку что-то, что происходит на экране iPhone.
Иногда кроме нужной информации на снимок может попасть что-то конфиденциальное, не все умеют правильно скрывать приватные данные при этом.
Как делать неправильно
В iOS 11 появилось стандартное средство редактирования скриншотов. После того, как сделали снимок экрана, нужно лишь нажать на миниатюру в левом нижнем углу и попадем в удобный редактор.
Многие сразу же начинают зарисовывать конфиденциальные данные одним из инструментов.
Делать это не нужно. Карандаш слишком тонкий и зарисовать им большие объекты проблематично.
Следующий по размеру инструмент и вовсе называется текстовыделитель. Он не скрывает картинку, а лишь выделяет её.
Несколько слоев текстовыделителя могут сделать информацию нечитаемой, но такая пометка легко удаляется в любом фоторедакторе.
Как делать правильно
Чтобы быстро и правильно скрыть информацию, во время редактирования скриншота делаем следующее:
1. Нажимаем на “+” в правом нижнем углу экрана.
2. Выбираем элемент прямоугольник (или круг).
3. Выделяем нужную область.
4. Меняем режим заливки с контура на полную.
Теперь скриншот можно отправлять другим пользователям, информация за нарисованными фигурами будет скрыта.
⭐ Спасибо re:Store за полезную информацию.
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