Как правильно стирать личную инфу на скриншотах iPhone

Как правильно стирать личную инфу на скриншотах iPhoneСнимки экрана превратились в хорошее средство обмена информацией. Так проще всего объяснить или показать другому человеку что-то, что происходит на экране iPhone.

Иногда кроме нужной информации на снимок может попасть что-то конфиденциальное, не все умеют правильно скрывать приватные данные при этом.

Как делать неправильно

В iOS 11 появилось стандартное средство редактирования скриншотов. После того, как сделали снимок экрана, нужно лишь нажать на миниатюру в левом нижнем углу и попадем в удобный редактор.

Многие сразу же начинают зарисовывать конфиденциальные данные одним из инструментов.

Делать это не нужно. Карандаш слишком тонкий и зарисовать им большие объекты проблематично.

Следующий по размеру инструмент и вовсе называется текстовыделитель. Он не скрывает картинку, а лишь выделяет её.

Несколько слоев текстовыделителя могут сделать информацию нечитаемой, но такая пометка легко удаляется в любом фоторедакторе.

Как делать правильно

Чтобы быстро и правильно скрыть информацию, во время редактирования скриншота делаем следующее:

1. Нажимаем на “+” в правом нижнем углу экрана.

2. Выбираем элемент прямоугольник (или круг).

3. Выделяем нужную область.

4. Меняем режим заливки с контура на полную.

Теперь скриншот можно отправлять другим пользователям, информация за нарисованными фигурами будет скрыта.

⭐ Спасибо re:Store за полезную информацию.