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Чижов: Лондон, раздувая дело Скрипаля, хочет отвлечь внимание от проблем с Brexit
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Чижов: Лондон, раздувая дело Скрипаля, хочет отвлечь внимание от проблем с Brexit 

ТАСС 5 часов назад
БРЮССЕЛЬ, 19 марта. /ТАСС/. Шпионский скандал вокруг дела об отравлении Сергея Скрипаля может быть вызван стремлением британского правительства отвлечь внимание от внешнеполитических проблем, в частности трудностями на переговорах с ЕС по Brexit, заявил российским журналистам постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.
"Если говорить о тех мотивах, которые могли стоять за такой линией поведения, то, я думаю, каждому непредвзятому наблюдателю нынешняя ситуация покажется более чем странной… Уж слишком много совпадений. Думаю, такую линию можно объяснить рядом политических факторов: британское правительство испытывает в последнее время немалые трудности на переговорах с ЕС по Brexit", — сказал Чижов.
Кроме того, пояснил он, и внутри страны правительство консерваторов оказалось неспособно, во-первых, обеспечить себе прочное большинство на последних выборах, а во-вторых, дать те результаты, в том числе в контексте Brexit, которых ждет от него британское общество.
По словам постпреда РФ при ЕС, британское правительство в ситуации с делом бывшего полковника ГРУ не выполнило свои международные обязательства по ряду конвенций. При этом секретность вокруг этого инцидента и других загадочных происшествий с участием российских градан может объясняться тем, что Лондону есть, что скрывать, добавил он.
"Они говорят о транспарентности и от нас ждут транспарентности, но сами все держат в секрете, так же, как в секрете держали и другие расследования таинственных смертей выходцев из России на территории Великобритании. Имена известны, это череда скончавшихся за последние годы либо российских, либо бывших российских граждан", — сказал Чижов.
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