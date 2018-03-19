Чижов: Лондон, раздувая дело Скрипаля, хочет отвлечь внимание от проблем с Brexit

"Если говорить о тех мотивах, которые могли стоять за такой линией поведения, то, я думаю, каждому непредвзятому наблюдателю нынешняя ситуация покажется более чем странной… Уж слишком много совпадений. Думаю, такую линию можно объяснить рядом политических факторов: британское правительство испытывает в последнее время немалые трудности на переговорах с ЕС по Brexit", — сказал Чижов.

Кроме того, пояснил он, и внутри страны правительство консерваторов оказалось неспособно, во-первых, обеспечить себе прочное большинство на последних выборах, а во-вторых, дать те результаты, в том числе в контексте Brexit, которых ждет от него британское общество.

По словам постпреда РФ при ЕС, британское правительство в ситуации с делом бывшего полковника ГРУ не выполнило свои международные обязательства по ряду конвенций. При этом секретность вокруг этого инцидента и других загадочных происшествий с участием российских градан может объясняться тем, что Лондону есть, что скрывать, добавил он.