Генпрокуратура Украины и «Новая почта» договорились о сотрудничестве

Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган в пятницу заявила, что Генпрокуратура провела массовые обыски в складских и офисных помещениях компании «Новая почта» в нескольких городах и якобы нашла признаки уклонения от уплаты налогов. Компания является самой большой и востребованной на рынке почтовых пересылок. После обысков премьер Владимир Гройсман поручил министерству юстиции и офису бизнес-омбудсмена проанализировать случаи проведения обысков. В самой компании опровергли выдвинутые обвинения.

"Генпрокурор и представитель «Новой почты» договорились о сотрудничестве для усовершенствования работы компании, минимизации рисков переправки запрещенных товаров и предотвращения вероятных незаконных финансовых услуг с целью уклонения от налогообложения. Для этого будут проведены рабочие встречи юристов и финансистов «Новой почты» с представителями Генпрокуратуры, а также организованы контрольные закупки товаров и услуг", — написал Лысенко в Facebook.