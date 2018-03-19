С незаконной миграцией планируют бороться 

Под пособничеством в организации незаконной миграции понимают указания, предоставление информации или устранение препятствий к совершению данного деяния.
В Московскую городскую думу внесен законопроект, которым предлагается ввести уголовную ответственность за пособничество в организации незаконной миграции. «В связи с тем, что организация незаконной миграции — одно из наиболее опасных проявлений нарушения норм миграционного законодательства, законопроектом предлагается установить ответственность для тех, кто оказывает умышленное содействие лицам, организующим незаконный въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан или лиц без гражданства, их незаконное пребывание в Российской Федерации или незаконный транзитный проезд через территорию Российской Федерации», — говорится в тексте документе.