Ещё
С незаконной миграцией планируют бороться
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

С незаконной миграцией планируют бороться 

Обручевский меридиан 5 часов назад
Фото: Обручевский меридиан
Под пособничеством в организации незаконной миграции понимают указания, предоставление информации или устранение препятствий к совершению данного деяния.
В Московскую городскую думу внесен законопроект, которым предлагается ввести уголовную ответственность за пособничество в организации незаконной миграции. «В связи с тем, что организация незаконной миграции — одно из наиболее опасных проявлений нарушения норм миграционного законодательства, законопроектом предлагается установить ответственность для тех, кто оказывает умышленное содействие лицам, организующим незаконный въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан или лиц без гражданства, их незаконное пребывание в Российской Федерации или незаконный транзитный проезд через территорию Российской Федерации», — говорится в тексте документе.
Обручевский меридиан: последние новости
Столичные волонтеры провели акции в поддержку выборов Кондитеры-виртуозы покажут свое искусство Более 100 видов блюд и напитков приготовят для гостей фестиваля «Мос/Еда!»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что ждет уклонистов от военных сборов в РФ34
«Газпром» простился с Южным газовым коридором11
В США отреагировали на победу Путина501
В Раде рассказали о «шокирующем» видео с Савченко31
«Перестаньте нас оскорблять»185
Видео
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
01:19
ЕС обозначил позицию по выборам в Крыму
Политика В мире
01:03
Дудь нашел способ сбрить усы Грудинину
Общество
03:04
Франция «накажет» Россию из-за Скрипаля
Политика
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
01:38
Путин ответил Макрону на обвинения по делу Скрипаля
Политика
01:19
Решен вопрос с британскими визами для россиян
В мире Общество
01:00
«Ракета стала разрушаться в мгновение ока»
Наука и техника Статьи
01:00
У обладателя «рук-базук» возникли проблемы со здоровьем
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение