В Екатеринбурге могут отменить прямые выборы мэра

В случае принятия поправок следующий глава областного центра будет избран на заседании городской думы из числа представленных спецкомиссией кандидатов.

Издание отмечает, что законопроект об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга может быть принят 3 апреля сразу в трех чтениях на пленарном заседании Заксобрания, после чего его подпишет губернатор до середины апреля и поправки вступят в силу.

После этого Екатеринбургская городская дума должна назначить публичные слушания по вопросу о внесении соответствующих поправок в устав города. На майском заседании депутатам гордумы предложат проголосовать за корректировку устава и создание комиссии, которая займется подбором кандидатов в мэры.