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В Екатеринбурге могут отменить прямые выборы мэра
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В Екатеринбурге могут отменить прямые выборы мэра 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Заксобрание Свердловской области внесены поправки к закону «Об избрании органов местного самоуправления», предполагающие отмену прямых выборов мэра Екатеринбурга, пишет URA.RU.
В случае принятия поправок следующий глава областного центра будет избран на заседании городской думы из числа представленных спецкомиссией кандидатов.
Издание отмечает, что законопроект об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга может быть принят 3 апреля сразу в трех чтениях на пленарном заседании Заксобрания, после чего его подпишет губернатор до середины апреля и поправки вступят в силу.
После этого Екатеринбургская городская дума должна назначить публичные слушания по вопросу о внесении соответствующих поправок в устав города. На майском заседании депутатам гордумы предложат проголосовать за корректировку устава и создание комиссии, которая займется подбором кандидатов в мэры.
Принятие поправок означает, что действующий мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман не сможет участвовать в очередных выборах, но он может попробовать избраться в местную думу.
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