Уральский мятежник: мэр Екатеринбурга — харизматичный мужчина, который не боится Путина

На центральной площади Екатеринбурга стоит Ленин с вытянутой вперед рукой. Напротив него на краю площади возвышается ярко раскрашенное серым и оранжевым здание администрации. На шпиле часовой башни установлена красная звезда. Войти можно, пройдя под барельефом с изображением солдат.

Этой дорогой каждую неделю ходят десятки горожан, которые хотят лично встретиться с мэром города Евгением Ройзманом

Он — герой горожан. По крайней мере, тех, кому он не мешает.

В очереди сидит пенсионерка Елена Ростиславовна, которая пришла просить улучшения жилищных условий.

«Конечно, Ройзман поможет. Ведь он начал борьбу с наркотиками. Мой 29-летний сын — наркоман, он сидел в тюрьме три года. Я хорошо знакома с этой проблемой», — рассказывает Елена Ростиславовна.

Ройзман известен жесткой борьбой с наркотиками. 20 лет назад он занимался созданием частной организации, в которой сейчас уже пять лечебных подразделений для наркоманов.

Методы лечения были раскритикованы, а персонал обвинили в применении насилия к пациентам, однако Ройзман отвергает все обвинения и говорит, что родственники пациентов его благодарили.

Евгения Ройзмана выбрали на пост мэра его родного города Екатеринбурга в сентябре 2013 года. Он собрал треть голосов — немного больше, чем кандидат от правительственной партии «Единая Россия»

За день до проведения выборов жители Екатеринбурга получили по почте фальшивые письма, в которых утверждалось, что Ройзман снял свою кандидатуру. Виновных не нашли, хотя Ройзман подозревал в таком шаге губернатора Свердловской области

«Екатеринбург, в сущности — европейский город, его жители не всегда согласны с властями», — обосновывает Ройзман свое предположение в кабинете мэрии.

Ройзман, тем не менее, не причисляет себя к оппозиции. По его мнению, это невозможно в стране, подобной России , где оппозиция не может подвергать сомнению деятельность власти. Для этого необходима хорошая демократическая система, честные выборы, независимый суд и свободные СМИ — а этого в России нет.

«Я человек здравого смысла, и я могу многие вещи произносить вслух», — говорит он.

Ройзман был членом Думы в 2000-е и говорит, что тогда у него было значительно больше ресурсов, чем сейчас. С тех пор власть мэров ограничили.

Прошлой осенью Ройзман пытался выдвинуться для участия в выборах губернатора области от оппозиционной партии «Яблоко» , но ему отказали, ссылаясь на бюрократические вопросы.

По мнению сторонников Путина, он принес России стабильность после хаоса 90-х и вернул стране ее величие. Те же люди считают Ельцина, продвигавшего демократию, слабым лидером, который позволял Западу диктовать свои условия и позволил советским республикам стать независимыми.

Демократия в современной России — синоним аморальности и беспорядка.

«Люди не понимают, что Ельцин принес настоящую свободу и никогда не преследовал тех, кто его критиковал. Во времена Ельцина у нас были хорошие отношения со всеми окружающими нас странами», — напоминает Ройзман.

Сейчас все иначе. Путин изолировал страну от остального мира, членов оппозиции преследуют.

Ройзман опасается, что это продолжится и в новый президентский срок. Врагов ищут за пределами страны, их обвиняют во внутренних проблемах страны, Кремль все сильнее контролирует Россию.

«Конечно, это парадокс, но я верю, что российская элита очень прозападная. Громкая риторика о внутриполитических целях предназначена только для жителей страны», — говорит Ройзман.

Захват Крыма Ройзман считает ужасной ошибкой, последствия которой в России понимают не до конца. Стране нужно выйти из конфликтов на Украине и в Сирии как можно скорее.

«Энергию нужно сохранить для собственной страны, а также для развития добрососедских отношений. Однако я не знаю ответа на вопрос о том, как это сделать».

Будучи мэром, Ройзман обеспокоен сосредоточением власти в Москве . Крупные города России уже начали слабеть. Под угрозой находится и развитие всей России, поскольку в больших странах развитие происходит преимущественно в городах.

Ройзман критикует Россию за иерархичный строй: решение принимают в Кремле, а у регионов никаких прав нет.

«У нас вертикаль власти. То, что Россия — федеральное государство, заметно только по ее официальному названию», — говорит Розман.

На месте портрета президента в рабочем кабинете мэра висит фотография поэта Иосифа Бродского

На стенах коридора, ведущего в кабинет Ройзмана, размещены яркие работы уральских художников.

Это картины из личной коллекции мэра. У него есть и старые иконы, которые сейчас выставлены в музее наивного искусства. Ройзман приглашает нас в музей.

Выясняется, что Ройзман хочет показать свою коллекцию легенде советского кинематографа Вениамину Смехову . Он завоевал сердца молодых поклонниц в 1970-х, сыграв Атоса в «Трех мушкетерах», а в этот вечер он выступает в Екатеринбурге вместе с дочерью.

Услышав о том, что я из Финляндии , Смехов вспоминает свои гастроли в городе Ювяскюля в начале 1990-х.

«Я совершенно не знал, что это за место, но уже одно название города показалось мне очень красивым. И в местном театре выяснилось, что народ знал песни Владимира Высоцкого», — воодушевляется он.

Стоящий рядом Ройзман не уступает в харизме легендарному актеру. Легко представить, как суровый Ройзман покоряет аудиторию СМИ.

Если Путин использует в своей речи тюремный жаргон, чтобы подчеркнуть свой образ мачо, Ройзман может использовать такие слова, основываясь на личном опыте. В молодости он сидел в тюрьме за кражу и мошенничество. Решение суда позже отменили.

Как и Путин, Ройзман не пьет и увлекается спортом. Он организовывает общие спортивные пробежки вместе с горожанами. И даже на официальных мероприятиях Ройзман часто появляется в удобных джинсах и кроссовках.

И это еще не все: Ройзман пишет стихи и книги о борьбе с наркотиками.

Книги мэра есть и у 30-летнего Сергея, который пришел на еженедельную встречу в мэрию. Сергей не хочет называть свою фамилию.

«Ройзман — очень сильная личность, я наблюдал за ним на протяжении всей его карьеры. Я очень его уважаю», — говорит Сергей.

Вместе с товарищами Сергей помогает бездомному старику и хочет удостовериться у Ройзмана, что тот получит постоянное жилье.

«Я верю, что все будет хорошо», — говорит Сергей.

То же говорит и Ройзман. Несмотря ни на что, он действительно верит, что Россия еще начнет развиваться в нужном направлении.

«Когда-нибудь Россия станет частью Европы, и тогда вместе мы станем такой большой силой, что сможем конкурировать с Китаем США и Индией».

Ройзман возлагает свои надежды на молодых. Жители крупных городов много путешествуют и учатся в разных странах. Они не смотрят управляемые Кремлем пропагандистские телеканалы, а получают информацию в интернете.

По мнению Ройзмана, молодежь — это будущее России.

«Взгляды молодежи сильно отличаются от наших, они гораздо прогрессивнее нас. У них нет розовых очков, и они не боятся Запада».