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Екатеринбург лишают прямых выборов главы города
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Екатеринбург лишают прямых выборов главы города 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
Проект закона об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга рассмотрят депутаты Свердловского Заксобрания, сообщает корреспондент «АиФ-Урал».
Как передаёт ряд СМИ, документ был внесён губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Региональный парламент может рассмотреть его 3 апреля 2018 года. Если закон будет принят, то главу Екатеринбурга будут выбирать не жители столицы Урала, а депутаты гордумы VII созыва, которые попадут туда после выборов 9 сентября 2018 года.
Напомним, что механизм ликвидации выборного мэра был запущен два дня назад, 20 марта 2018 года. На заседании гордумы депутаты Дмитрий Головин и Константин Киселёв предложили обратиться в областной парламент с просьбой сохранить прямые выборы главы города. Однако их предложение было отвергнуто большинством голосов, хотя и нашло поддержку в лице депутата Госдумы РФ Андрея Альшевских.
Накануне, 21 марта Альшевских обратился к бывшим коллегам из Свердловского Заксобрания: «По моим данным, областные власти на днях предложат вам отменить в Екатеринбурге выборы главы города. У меня на руках альтернативный законопроект, возвращающий столице Урала мэра-хозяйственника, за которого смогут проголосовать все горожане. К сожалению, региональным Уставом не предусмотрено, чтобы депутаты Госдумы вносили свои инициативы в Заксобрание. Поэтому могу поделиться готовым документом с любым из вас, уважаемые избранники».
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