Екатеринбург лишают прямых выборов главы города

Проект закона об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга рассмотрят депутаты Свердловского Заксобрания, сообщает корреспондент «АиФ-Урал»

Как передаёт ряд СМИ, документ был внесён губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым . Региональный парламент может рассмотреть его 3 апреля 2018 года. Если закон будет принят, то главу Екатеринбурга будут выбирать не жители столицы Урала, а депутаты гордумы VII созыва, которые попадут туда после выборов 9 сентября 2018 года.

Накануне, 21 марта Альшевских обратился к бывшим коллегам из Свердловского Заксобрания: «По моим данным, областные власти на днях предложат вам отменить в Екатеринбурге выборы главы города. У меня на руках альтернативный законопроект, возвращающий столице Урала мэра-хозяйственника, за которого смогут проголосовать все горожане. К сожалению, региональным Уставом не предусмотрено, чтобы депутаты Госдумы вносили свои инициативы в Заксобрание. Поэтому могу поделиться готовым документом с любым из вас, уважаемые избранники».