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Евкуров проверит высказывания об Ингушетии доверенных лиц кандидатов в президенты
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Евкуров проверит высказывания об Ингушетии доверенных лиц кандидатов в президенты 

ТАСС 5 часов назад
МАГАС, 19 марта. /ТАСС/. Специальная рабочая группа при правительстве Ингушетии изучит все высказывания доверенных лиц кандидатов в президенты страны относительно руководства региона. В случае подтверждения изложенных фактов власти отреагируют на них, сообщил ТАСС глава республики Юнус-Бек Евкуров.
Ранее, 13 марта, представители кандидатов в президенты РФ на дебатах высказались с критикой в адрес руководства региона. По их словам, в Ингушетии имеют место коррупция и низкий уровень жизни, которые обусловливают слабое социально-экономическое развитие республики.
"С учетом прозвучавшей критики в адрес руководства республики дал поручение о создании рабочей группы, которая должна изучить прошедшие дебаты и составить список так называемых претензий. Необходимо разобраться, насколько конструктивна и серьезна та критика, которую озвучили в ходе дебатов доверенные лица кандидатов, и отреагировать на каждое замечание", — отметил Евкуров.
Рабочая группа будет вести проверку в течение двух недель, затем на местном телевидении пройдет круглый стол, на который пригласят участников прошедших дебатов.
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