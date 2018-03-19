Евкуров проверит высказывания об Ингушетии доверенных лиц кандидатов в президенты

МАГАС , 19 марта. / ТАСС /. Специальная рабочая группа при правительстве Ингушетии изучит все высказывания доверенных лиц кандидатов в президенты страны относительно руководства региона. В случае подтверждения изложенных фактов власти отреагируют на них, сообщил ТАСС глава республики Юнус-Бек Евкуров

Ранее, 13 марта, представители кандидатов в президенты РФ на дебатах высказались с критикой в адрес руководства региона. По их словам, в Ингушетии имеют место коррупция и низкий уровень жизни, которые обусловливают слабое социально-экономическое развитие республики.

"С учетом прозвучавшей критики в адрес руководства республики дал поручение о создании рабочей группы, которая должна изучить прошедшие дебаты и составить список так называемых претензий. Необходимо разобраться, насколько конструктивна и серьезна та критика, которую озвучили в ходе дебатов доверенные лица кандидатов, и отреагировать на каждое замечание", — отметил Евкуров.

Рабочая группа будет вести проверку в течение двух недель, затем на местном телевидении пройдет круглый стол, на который пригласят участников прошедших дебатов.