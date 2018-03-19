Житель Ростова просит городские власти восстановить движение трамваев в Северный микрорайон

Ростовчанин Алексей Краснов предложил восстановить трамвайное сообщение между центром города и Северным микрорайоном. Соответствующую петицию он опубликовал на сайте «Активный ростовчанин».

Автор инициативы считает, что местным жителям будет удобно добираться на Северный на трамвае. Но предложенная им идея будет работать, только если трамвайные линии выделят в отдельные полосы, по которым нельзя будет ездить на личном транспорте.

— Маршрут должен начаться с улицы Текучева в районе бывшего мясокомбината. Затем нужно будет подняться по переулку Крепостному до железной дороги. И пути, и улицу Нансена с прилегающими предприятиями необходимо пересечь под землей, а затем вывести на переулок Якутский. Дальше мимо школы № 93 трамвай должен выехать на улицу Ленина, пересекая проспект Нагибина. Затем ему нужно будет двигаться по нечетной стороне проспекта Нагибина до улицы Нариманова. А после этого продолжить движение по старой схеме, которая действовала в этом районе до 1998 года, — сообщил в петиции житель донской столицы.

Говоря о старой схеме, Алексей имеет в виду трамвайный маршрут № 11, который действовал до начала 1990-х годов. Его схема движения выглядела следующим образом: Мясокомбинат — улица Текучева — проспект Нагибина — проспект Космонавтов — улица Орбитальная.

В конце прошлого года в донской столице пообещали восстановить две троллейбусные линии до площади 2-й Пятилетки и по улице Малиновского.