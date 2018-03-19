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Fitch подтвердило РДЭ Международного банка экономического сотрудничества на уровне «BBB-»
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Fitch подтвердило РДЭ Международного банка экономического сотрудничества на уровне «BBB-» 

Банки.ру 6 часов назад
Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») Международного банка экономического сотрудничества (МБЭС) на уровне «BBB-» со «стабильным» прогнозом и краткосрочный РДЭ «F3», следует из релиза Fitch.
«Рейтинги МБЭС обусловлены собственной кредитоспособностью банка, главным образом его финансовой устойчивостью, оцениваемой на уровне «bbb+», и высокорисковой деловой средой, которая обусловливает рейтинг на самостоятельной основе на уровне «bbb-», на два уровня ниже оценки финансовой устойчивости банка», — отмечается в сообщении.
Аналитики оценивают профиль риска МБЭС как высокий, учитывая высокий кредитный риск банка, слабую политику по управлению рисками и умеренные риски концентрации.
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