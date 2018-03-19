Почему спорили о национальности Юрия Долгорукого

Юрия Долгорукого Гита Уессекская была дочерью последнего англосаксонского короля Гарольда Второго, женой русского князя Владимира Мономаха и, предположительно, матерью основателя Москвы

Полузабытая герцогиня

История временами несправедливо выбирает, кого предать вечной памяти, а кого забвению. Русские знают и почитают великого князя и мыслителя Владимира Мономаха и его сына, основателя Москвы, Юрия Долгорукого. Англичане помнят последнего англосаксонского короля Гарольда II и битву при Гастингсе, изменившую всю Британию навеки. Но вот женщину, которая разделила участь своего английского отца и русских мужа и сына, Гиту Уессекскую, знают немногие.

Она — жена одного из самых знаменитых русских князей и дочь одного из самых трагичных английских королей. Единственная англичанка при русском дворе. Однако сведения об этой необычной женщине нам приходится собирать по крупицам.

Не самая хорошая партия

Её детство было связано со смутами в Англии и сделало маленькую принцессу изгнанницей. Отец проиграл самую важную в своей жизни битву, быть может, одну из самых важных во всей истории Англии. Армия Гарольда II была разгромлена, и его самого ждала нелегкая участь. Короля лишили не только власти, но и жизни. Правление перешло в руки Вильгельма Завоевателя, незаконнорожденного норманнского герцога.

Королевская семья спасалась бегством, спрятаться пришлось во Фландрии, а потом перебраться в Данию , к дяде Гиты. Теперь она, ставшая уже девушкой, не очень хорошая партия, сирота, изгнанница, не имеющая ни королевства, ни влияния.

Но и Владимир Мономах в то время — не самый завидный жених, без прав на престол, он всего лишь переяславльский князь, даже Чернигов ему пришлось уступить из-за усобиц, а на главное место в Киеве и не приходится надеяться. Кто знал, как обернется история.

Сватовство

Но эту женщину, с необычным даже для англичанки именем Гита, сосватали русскому князю, как называют его заморские саги, «Вальдемару, конунгу Рутении». И её мужу было суждено ненадолго соединить Русь, ведь так же, как и Гита, пострадавшая в детстве от беспощадной кровавой борьбы за власть, Владимир Мономах ненавидел усобицы и наставлял всех своих сыновей на путь любви и мира.

А сыновей у них с Гитой было много: Мстислав, носивший по деду второе имя Гарольд, Изяслав, гордый курский князь, не послушавший отца и боровшийся за власть, — двое старших. А кроме них, еще четыре сына и четыре дочери.

Мать Долгорукого?

Только вот, кто был матерью Юрия Долгорукого, историки спорят. Умерла ли Гита к тому времени и женился ли Владимир Мономах второй раз или же основатель Москвы её сын? Можно просто поверить словам самого князя, который написал о кончине своей жены: «Гюргева мать» умерла, ведь он был самый младший их с Гитой ребенок.

Тайна смерти