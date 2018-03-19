«Не раз слышал, как люди убежденно говорили: чем больше придет людей голосовать, тем меньше будет процент голосов у Путина. В теории этот тезис выглядел правдоподобно, но проверки на практике не выдержал. В Прикамье при рекордной явке (+10% по сравнению с 2012 годом) Владимир Путин получил рекордную поддержку избирателей (+20% к показателю прошлых выборов). Мне кажется, Пермь расстается с либеральными иллюзиями. Во времена губернатора Чиркунова пермяки гордились полуофициальным статусом либеральной столицы России, но времена изменились.
Нет, конечно же, в Перми есть электорат, сохранивший приверженность либеральным ценностям, иначе Ксения Собчак не набрала бы в регионе в 1,3 раза голосов больше, чем в среднем по стране. Но все равно и ее результаты, и результаты Григория Явлинского стремятся к статистической погрешности. Это обусловлено тем, что ни Собчак, ни Явлинский не смогли привлечь избирателей. Против Ксении Анатольевны сыграл неоднозначный имидж эпатажной светской львицы, против Григория Алексеевича — возраст и проверенное десятилетиями нежелание брать на себя ответственность. Для такого промышленного региона ка Пермь, ни то, ни другое неприемлемо. Стоит ли удивляться, что голоса либерально настроенных пермяков отошли Путину? При этом надо понимать, что электоральный потенциал »Яблока» как партии в Пермском крае заметно превосходит электоральный потенциал Явлинского.
Совсем по-другому обстоят дела с ЛДПР. Владимир Жириновский — трибун с тридцатилетним стажем. Он был популярен в Пермском крае, но то, что работало четверть века назад, перестало приносить эффект. Согласен с выводами экспертов, считающих, что фиаско кандидата либерал-демократов означает сворачивание партийного проекта в обозримом будущем. Коммунисты, в отличие от вождистской ЛДПР, показали, что остаются партией идеологического типа. Их кандидат Павел Грудинин обыграл Жириновского всего лишь за счет якорного электората компартии и эффекта новизны. Но это не отменяет того факта, что реготделение КПРФ тоже сдает свои позиции, хотя и медленнее либерал-демократов».