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Москвичей приглашают покормить животных в парках столицы
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Москвичей приглашают покормить животных в парках столицы 

РИАМО 6 часов назад
Фото: РИАМО
Жители и гости Москвы могут погладить и покормить животных, которые обитают в городских парках, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы «Мосгорпарка».
По его словам, в парках Москвы можно встретить самых разных животных, как ручных, так и диких. Некоторых из них можно покормить и погладить.
«Главное — запомнить, что кормить уток хлебом не рекомендуется, так как этот продукт вреден для них и может привести к гибели птиц. Лучше взять с собой специальный корм. А белок советуют кормить семечками, сушеными фруктами, любыми нежаренными и несолеными орехами, кроме миндаля», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что, в парках для удобства посетителей установлены информационные таблички, на которых написано, чем именно можно кормить животных и птиц.
«На территории Лианозовского парка на Большом пруду в теплое время года живет пара белых лебедей-шипунов — Ромео и Джульетта, которых чаще всего фотографируют посетители», — отметил собеседник агентства.
Он также добавил, что в парках обитают крупные ярко-оранжевые утки — огари.
«Они очень фотогеничны, с удовольствием позируют, отлично выглядят в Instagram и невозмутимы даже когда к ним подходят очень близко», — заключил представитель пресс-службы.
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