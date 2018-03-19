Москвичей приглашают покормить животных в парках столицы

Жители и гости Москвы могут погладить и покормить животных, которые обитают в городских парках, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы «Мосгорпарка».

По его словам, в парках Москвы можно встретить самых разных животных, как ручных, так и диких. Некоторых из них можно покормить и погладить.

«Главное — запомнить, что кормить уток хлебом не рекомендуется, так как этот продукт вреден для них и может привести к гибели птиц. Лучше взять с собой специальный корм. А белок советуют кормить семечками, сушеными фруктами, любыми нежаренными и несолеными орехами, кроме миндаля», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что, в парках для удобства посетителей установлены информационные таблички, на которых написано, чем именно можно кормить животных и птиц.

«На территории Лианозовского парка на Большом пруду в теплое время года живет пара белых лебедей-шипунов — Ромео и Джульетта, которых чаще всего фотографируют посетители», — отметил собеседник агентства.

Он также добавил, что в парках обитают крупные ярко-оранжевые утки — огари.

«Они очень фотогеничны, с удовольствием позируют, отлично выглядят в Instagram и невозмутимы даже когда к ним подходят очень близко», — заключил представитель пресс-службы.