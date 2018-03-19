В истории о харассменте в управлении службы судебных приставов появилась третья пострадавшая

Об этом деле ранее писало издание «Новый Калининград».

Третья пострадавшая рассказала, что ее также домогался заместитель главного судебного пристава Калининграда , и ей якобы пришлось уволиться, поскольку руководство не поверило жалобам, передает телеграм-канала Mash. Ранее еще две сотрудницы управления заявили, что тот же самый начальник приставал к ним на корпоративе по случаю 8 марта. По данным «Нового Калининграда», после жалоб девушек их начальник задним числом начал проверку в отношении обратившихся. Подлог был выявлен руководством. Теперь в отношении мужчины ведется доследственная проверка. Ее окончания ждут и предполагаемые жертвы домогательств, которые пока не готовы предъявить обвинения публично. Историю третьей пострадавшей девушки комментирует корреспондент «Нового Калининграда» Олег Зурман:

Олег Зурман корреспондент «Нового Калининграда» «Как она, разговаривая со мной утверждала: утром, когда их вызывали — ну, всех сотрудников вызывали, чтобы дать какие-то задания, поручения, — она утверждает, что он гладил ее по рукам и бедрам. Она всячески пыталась, по ее словам, указать ему на недопустимость подобного поведения, а он продолжал так себя вести. Ей это не нравилось, она обратилась к руководству. Там ей не поверили. Спустя пару месяцев она написала заявление об уходе и больше там не работает. Стало известно о том, что в управление Федеральной службы судебных приставов (ФССП) приехала комиссия для проверки этого инцидента, он в это время был на больничном, и, по моим данным, продолжает находиться на больничном. Стало известно, что его отстранили на время доследственной проверки. То есть служба ведомства по-прежнему отмалчивается».