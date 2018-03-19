Жителям Орловской области напомнят о туберкулёзе

Месячник противотуберкулезной пропаганды пройдёт в регионе с 24 марта по 24 апреля, сообщает пресс-служба правительства.

Организаторам цикла мероприятий станет Орловский противотуберкулезный диспансер. В 2017 году обстановка с заболеваемостью в регионе оставалась стабильной. Зарегистрированная снижаемость заболевания составила 2,6%.

Согласно данным, приведённым пресс-службой, заболеваемость туберкулезом составила 26,0 на 100 тыс. населения. Среди детей до 14 лет она равна 5,2 на 100 тыс., что на 25,7% ниже уровня 2016 года.

В 2017 году смертность от туберкулеза составила 1,7 на 100 тыс. населения, что на 5,5% ниже данных 2016 года.

Профилактическими осмотрами на туберкулез в минувшем году было охвачено более 554 тыс. человек, что составило 73,4% населения региона. Также было осмотрено свыше 131 тыс. детей в возрасте 1-17 лет (96,5% детского населения).