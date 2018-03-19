Ещё
Крупную партию жидкого героина изъяли в Киргизии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Крупную партию жидкого героина изъяли в Киргизии 

360tv.ru 6 часов назад
Фото: 360tv.ru
Сотрудники МВД Киргизии задержали в Бишкеке контрабандистов, которые переправляли в Канаду героин под видом тюбиков с медом. Общий вес партии наркотика составил почти 18 килограммов, сообщил «Интерфакс».
Группировка, в которую входили граждане Афганистана, Киргизии, Канады и Таджикистана, занималась переправкой жидкого героина, произведенного в Афганистане. В квартире, где оперативники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (СБНОН) произвели задержание, нашли несколько двухлитровых бутылок
из-под  сока. Экспертиза показала, что в емкостях содержалось наркотическое вещество. Помимо бутылок представители органов нашли тюбики с этикетками меда.
Доставленный из Джелалабада груз планировалось переправить в Торонто воздушным путем. Жидкость, разлитая по емкостям
из-под  натурального меда, носит название «Слезы Аллаха». Ее создали несколько лет назад наркоторговцы из Афганистана для упрощения провоза через границу под видом разных товаров.
Сегодня полицейские из Хабаровска задержали другого контрабандиста. Он поставлял в регион гашишное масло под видом сгущенки.
360tv.ru: последние новости
Глава украинского МИД пояснил свои слова о Шредере Умер легендарный летчик‐испытатель Георгий Мосолов Звезда «Секса в большом городе» планирует занять пост губернатора Нью‐Йорка
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что ждет уклонистов от военных сборов в РФ34
«Газпром» простился с Южным газовым коридором11
В США отреагировали на победу Путина501
В Раде рассказали о «шокирующем» видео с Савченко32
«Перестаньте нас оскорблять»185
Видео
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
01:19
ЕС обозначил позицию по выборам в Крыму
Политика В мире
01:03
Дудь нашел способ сбрить усы Грудинину
Общество
03:04
Франция «накажет» Россию из-за Скрипаля
Политика
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
01:38
Путин ответил Макрону на обвинения по делу Скрипаля
Политика
01:19
Решен вопрос с британскими визами для россиян
В мире Общество
01:00
«Ракета стала разрушаться в мгновение ока»
Наука и техника Статьи
01:00
У обладателя «рук-базук» возникли проблемы со здоровьем
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение