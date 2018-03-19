Крупную партию жидкого героина изъяли в Киргизии

Сотрудники МВД Киргизии задержали в Бишкеке контрабандистов, которые переправляли в Канаду героин под видом тюбиков с медом. Общий вес партии наркотика составил почти 18 килограммов, сообщил «Интерфакс»

Группировка, в которую входили граждане Афганистана , Киргизии, Канады и Таджикистана , занималась переправкой жидкого героина, произведенного в Афганистане. В квартире, где оперативники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (СБНОН) произвели задержание, нашли несколько двухлитровых бутылок

из-под сока. Экспертиза показала, что в емкостях содержалось наркотическое вещество. Помимо бутылок представители органов нашли тюбики с этикетками меда.

Доставленный из Джелалабада груз планировалось переправить в Торонто воздушным путем. Жидкость, разлитая по емкостям

из-под натурального меда, носит название «Слезы Аллаха». Ее создали несколько лет назад наркоторговцы из Афганистана для упрощения провоза через границу под видом разных товаров.