Крупную партию жидкого героина изъяли в Киргизии 

Сотрудники МВД Киргизии задержали в Бишкеке контрабандистов, которые переправляли в Канаду героин под видом тюбиков с медом. Общий вес партии наркотика составил почти 18 килограммов, сообщил «Интерфакс».
Группировка, в которую входили граждане Афганистана, Киргизии, Канады и Таджикистана, занималась переправкой жидкого героина, произведенного в Афганистане. В квартире, где оперативники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (СБНОН) произвели задержание, нашли несколько двухлитровых бутылок
из-под сока. Экспертиза показала, что в емкостях содержалось наркотическое вещество. Помимо бутылок представители органов нашли тюбики с этикетками меда.
Доставленный из Джелалабада груз планировалось переправить в Торонто воздушным путем. Жидкость, разлитая по емкостям
из-под натурального меда, носит название «Слезы Аллаха». Ее создали несколько лет назад наркоторговцы из Афганистана для упрощения провоза через границу под видом разных товаров.
Сегодня полицейские из Хабаровска задержали другого контрабандиста. Он поставлял в регион гашишное масло под видом сгущенки.