Внедрение маркировки не отразится на стоимости кассовой техники для ретейла

МОСКВА , 19 марта. / ТАСС /. Внедрение системы маркировки и прослеживаемости товаров не окажет существенного влияния на стоимость контрольно-кассовой техники (ККТ) для розничных операторов. Об этом ТАСС заявили представители компаний — производителей ККТ.

Система маркировки товаров, внедряемая в настоящее время в России , предполагает отображение в чеке кода товара, который будет содержать информацию о маркированном продукте. Такое нововведение потребует некоторой модернизации касс, однако, по словам представителей производителей ККТ, не увеличит расходы бизнеса при закупке кассовой техники.

"В соответствии с приказом ФНС России , производители онлайн-касс должны обеспечить возможность формировать подобные чеки. Но на цене самой контрольно-кассовой техники (ККТ) это никак не отразится. Другими словами, стоимость касс для тех, кто пока лишь планирует их купить, останется прежней. А вот тем, кто уже приобрел кассу, потребуется замена прошивки. Эта процедура платная, но стоит недорого — аналогично услуге по обычной перепрошивке кассы (диапазон от 1 тыс. до 3 тыс. рублей)", — пояснила директор по развитию бизнеса «Атол» Юлия Русинова.

Компания «Атол» занимается разработкой и поставкой оборудования и программного обеспечения для ретейла. Среди клиентов компании крупнейшие представители сетевого ретейла, в частности X5 Retail Group "Магнит" , «Связной», KFC и другие.

О том, что «существенных расходов ретейлу можно не опасаться» заявил также президент компании — производителя онлайн-касс «Штрих-М» Андрей Журавлев . «Единственный совет, который можно дать розничной торговле — по возможности не брать фискальные накопители со сроком более 15 месяцев, так как при введении маркировки потребуется замена накопителя», — подчеркнул он.

Онлайн-кассы являются важным элементом системы маркировки и прослеживаемости товаров. В России внедрением системы занимается Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). В организации ТАСС также пояснили, что введение маркировки не потребует покупки дополнительного кассового оборудования. «Для работы с кодом DataMatrIx требуется обычный сканер, считывающих двухмерные коды, а для фиксации выбытия из оборота — онлайн-кассы, которые уже установлены во всех торговых точках», — пояснили в ЦРПТ.

О системе маркировки товаров

С января 2018 года в России стартовал пилотный проект по внедрению системы маркировки табака, ранее были начаты эксперименты по маркировке лекарств и древесины.

В рамках пилота по маркировке табака используется двухмерный код в формате DataMatrix, который наносится непосредственно на упаковку производителем и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска. По первичным документам осуществляться автоматизированный контроль движения товара и его вывод из оборота на основе полученных с контрольно— кассовой техники данных.