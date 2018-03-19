Президент Монголии направил поздравительную телеграмму В. Путину 

Улан-Батор, 19 марта /Синьхуа/ — Президент Монголиии Халтмаагийн Баттулга поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента, сообщила сегодня пресс-служба главы монгольского государства.
"Ваша абсолютная победа на прошедших президентских выборах является доказательством всенародного доверия лично вам и выражением вашего ценного вклада в социально-экономическое развитие Российской Федерации. Уверен, что традиционные дружественные отношения между Монголией и Россией, в том числе и наше торгово-экономическое сотрудничество, будут выведены на новый уровень развития во время вашего председательства", — говорится в поздравлении. —0—