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В парламенте Бельгии после выборов президента РФ призвали Евросоюз отказаться от санкций
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В парламенте Бельгии после выборов президента РФ призвали Евросоюз отказаться от санкций 

Парламентская газета 6 часов назад
Фото: Парламентская газета
Депутат от оппозиционной «Народной партии» Бельгии Альдо Каркасси на фоне результатов выборов президента в России призвал Евросоюз отказаться от политики санкционного давления на Москву.
«Результаты выборов говорят, что Евросоюзу следует отказаться от своей стратегии и вернуться к здравомыслию», — цитирует РИА «Новости» его слова.
Карскасси выразил уверенность в необходимости диалога между лидерами ЕС и президентом России, даже если они не согласны между собой.
«Нужен диалог. Как сказал в парламенте премьер-министр моей страны Шарль Мишель по итогам своего визита в Москву и встреч с президентом и премьер-министром России, в институтах Евросоюза много говорили о России и очень мало, если совсем нет, с самой Россией», — отметил он.
По мнению парламентария, мировое сообщество должно быть мультиполярным — нельзя следовать одной личности или идее. «Пришло время снять эти смехотворные санкции, которые ничего не дали, будучи контрпродуктивными», — заявил Каркасси.
В январе 2017 года комиссия по иностранным делам палаты представителей парламента Бельгии отвергла переданный Каркасси проект резолюции, призывающей правительство «вмешаться с целью снятия санкций в против России».
Спустя год бельгийская оппозиция вновь поставила в ассамблее вопрос об отмене санкций Евросоюза в отношении РФ.
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