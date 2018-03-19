В парламенте Бельгии после выборов президента РФ призвали Евросоюз отказаться от санкций

Депутат от оппозиционной «Народной партии» Бельгии Альдо Каркасси на фоне результатов выборов президента в России призвал Евросоюз отказаться от политики санкционного давления на Москву

«Результаты выборов говорят, что Евросоюзу следует отказаться от своей стратегии и вернуться к здравомыслию», — цитирует РИА «Новости» его слова.

Карскасси выразил уверенность в необходимости диалога между лидерами ЕС и президентом России, даже если они не согласны между собой.

«Нужен диалог. Как сказал в парламенте премьер-министр моей страны Шарль Мишель по итогам своего визита в Москву и встреч с президентом и премьер-министром России, в институтах Евросоюза много говорили о России и очень мало, если совсем нет, с самой Россией», — отметил он.

По мнению парламентария, мировое сообщество должно быть мультиполярным — нельзя следовать одной личности или идее. «Пришло время снять эти смехотворные санкции, которые ничего не дали, будучи контрпродуктивными», — заявил Каркасси.

В январе 2017 года комиссия по иностранным делам палаты представителей парламента Бельгии отвергла переданный Каркасси проект резолюции, призывающей правительство «вмешаться с целью снятия санкций в против России».

Спустя год бельгийская оппозиция вновь поставила в ассамблее вопрос об отмене санкций Евросоюза в отношении РФ.