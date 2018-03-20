В Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова обсудили вопросы охраны женского здоровья

В конференции приняли участие руководство ВМедА, главные специалисты-гинекологи округов, центральных военно-медицинских организаций Минобороны России , преподавательский состав кафедры акушерства и гинекологии академии.

16 марта на кафедре акушерства и гинекологии Военно-медицинской академии (ВМедА) имени С. М. Кирова состоялась конференция (сбор) главных специалистов-гинекологов медицинской службы Вооруженных Сил Российской Федерации «Современное состояние и перспективы развития охраны женского здоровья в Вооруженных Силах Российской Федерации» под председательством начальника ВМедА члена-корреспондента РАН доктора медицинских наук профессора Александра Яковлевича Фисуна

Организаторами мероприятия выступили Главное военно-медицинское управление Министерства обороны и ВМедА. В сборе приняли участие руководство академии, главные специалисты-гинекологи округов, Военно-Морского Флота, центральных военно-медицинских организаций Минобороны России, профессорско-преподавательский состав кафедры акушерства и гинекологии ВМедА.

Основная цель сбора — оценка состояния и проблем в организации охраны женского здоровья в Вооруженных Силах, а также вопросы совершенствования организационно-методических подходов к проведению мероприятий по повышению эффективности оказания акушерско-гинекологической помощи и сохранению репродуктивного здоровья военнослужащих-женщин и членов семей военнослужащих.

С докладом о современном состоянии и перспективах развития охраны женского здоровья в Вооруженных Силах Российской Федерации выступил главный гинеколог Министерства обороны — начальник кафедры акушерства и гинекологии ВМедА полковник медицинской службы А. А. Шмидт.

Проблемные вопросы оказания акушерской помощи военнослужащим женского пола и пути их решения были подняты в докладе доцента кафедры акушерства и гинекологии Т. К. Тихоновой.

Современное состояние и перспективы развития вспомогательных репродуктивных технологий детально освещены в докладе заведующего отделением ВРТ клиники акушерства и гинекологии академии Н. Б. Герасимович.

Необходимость более тесного взаимодействия военно-медицинских организаций Министерства обороны по вопросам оказания акушерско-гинекологической помощи была подчеркнута в докладе помощника начальника клиники акушерства и гинекологии по лечебной работе А. Ю. Гурджиевой. Она предложила ряд направлений и способов решения подобных проблем в интересах совершенствования охраны женского здоровья в Вооруженных Силах. Вопросы дополнительного профессионального образования военных гинекологов были освещены в докладе и.о. заведующего учебной частью кафедры ассистента Е. А. Силаевой Е. А.

В докладах главных гинекологов округов, Военно-Морского Флота, центральных военно-медицинских организаций Министерства обороны большое внимание было уделено вопросам штатов и структуры гинекологической службы, материально-технического обеспечения, структуре заболеваемости прикрепленного контингента, учету и анализу течения беременности и родов у военнослужащих женского пола и другим проблемам.

На конференции прошла оживленная дискуссия по актуальным вопросам охраны женского здоровья, и было принято решение по направлениям совершенствования оказания акушерско-гинекологической помощи военнослужащим-женщинам.

По окончании дискуссии для участников сбора была организована экскурсия по подразделениям Многопрофильной клиники.