Как отбелить эмалированную ванну

Когда сделаешь ремонт в ванной комнате и установить новую ванну, она радует домочадцев своей белизной и блеском. Но, к сожалению, эмалированная ванна постепенно перестает иметь первозданный блек и цвет, а ржавчина и желтый цвет делают ее неухоженной. Но отчаиваться не стоит, есть множество способов сделать ее снова белой и сияющей!

Чтобы отбелить ванну подготовьте инвентарь и чистящие средства: плотные резиновые перчатки, средство для очищения ржавчины, лист наждачной бумаги, чистящий порошок, полировочная паста, кусок фланелевой ткани, ацетон или растворитель, нитроэмаль для ванны.

Что касается последнего, то выберите густую эмаль в банках типа НЦ-11. Поскольку для полного высыхания эмалей МЛ-12, МЛ-152, МЛ-191 и прочих требуется температура в 100-130 градусов, от их использования стоит отказаться. А эмали-спреи НЦ-1111 или НЦ-259 содержат растворитель, который снижает срок службы краски.

Рекомендуем к прочтению:

Как часто нужно мыть кухонную мойку?

Как избавиться от неприятных запахов в квартире

Лучшие советы по организации пространства, о которых мы когда-либо слышали

Как подобрать кондиционер: отличия и особенности

Как сделать кухню удобной и функциональной

Перед чисткой ванны наденьте резиновые перчатки! Для начала нужно удалить ржавые пятна. Для этого возьмите слабоагрессивную щавелевую кислоту, которую нужно развести с водой до кашицеобразного состояния. Ржавые места сначала смочите водой и нанесите губкой получившуюся массу на поверхность слоем в несколько миллиметров. Оставьте ванну на 30-40 минут.

Есть варианты радикальнее — использование сильных химических препаратов, типа «Санитарный-2». Средством достаточно смочить пятна ржавчины на 10 минут. После чего их необходимо потереть жесткой щеткой.

Далее хорошо помойте ванну. оставшиеся пятна стоит потереть чистящим порошком или наждачной бумагой. Особое внимание уделите границе перехода гладкой поверхности в матовую. Далее — вновь смойте средство водой и дайте ванне просохнуть.

Далее нужно приступать к обезжириванию шершавых мест ванны. Для этого протрите их тканевым тампоном, смоченным в ацетоне или растворителе. Такой способ обеспечит надежность эмалевого покрытия.

Окрасьте нитроэмалью загрунтованные и обработанные ацетоном места. Для этого вам понадобится тканевый тампон. После этого подождите полного высыхания эмали — около 30 минут.

Затем — в три слоя закрасьте всю ванну. При этом каждый из слоев должен подсохнуть в течение 20-30 минут. В комнате при этом не должно быть слишком влажно, поскольку эмаль может потрескаться или пойти пятнами.

Чтобы ванна высохла нужно примерно сутки. После этого, при желании, поверхность ванны можно отполировать полировочной пастой. В этих целях воспользуйтесь фланелевым лоскутом.

Есть и другие рабочие варианты. Для того, чтобы избавиться от ржавчины на поверхности ванны, можно воспользоваться густым пюре из соли, соды и воды. Смесью необходимо присыпать поржавевший участок ванны. Через некоторое время следы ржавчины исчезнут.

Можно воспользоваться салфетками, пропитанными уксусом. Поверхность ванны необходимо обложить ими примерно на два часа, белоснежный результат гарантирован!