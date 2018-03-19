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Историко-художественную панораму «Прорыв блокады Ленинграда» увидели уже 35 тысяч человек
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Историко-художественную панораму «Прорыв блокады Ленинграда» увидели уже 35 тысяч человек 

ТК «Звезда» 6 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
«В композиции расположена 31 скульптура, в том числе фигуры четырех собак, самолет „юнкерс“, разбитый танк Т-26, танк БТ-5, 45-мм противотанковая пушка», — рассказал журналистам автор панорамы Дмитрий Поштаренко.
Музей-панораму «Прорыв блокады Ленинграда» со дня открытия 27 января 2018 года посетило 35 тысяч жителей и гостей Ленинградской области.
Сюжет воссоздает события битвы за Ленинград 1943 года, а именно — сражение 13 января у деревни Арбузово Ленинградской области.
Над панорамой работала команда «Невский баталист».
«В композиции расположена 31 скульптура, в том числе фигуры четырех собак, самолет «юнкерс», разбитый танк Т-26, танк БТ-5, 45-мм противотанковая пушка», — рассказал журналистам автор панорамы Дмитрий Поштаренко.
В Музее Победы можно увидеть трехмерную историко-художественную панораму «Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев», также созданную художниками «Невского баталиста».
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