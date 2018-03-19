Выборы-2018: Дождется ли Россия перемен от Путина

Действующий глава российского государства Владимир Путин , который по предварительным результатам одержал уверенную победу на президентских выборах 18 марта, анонсировал изменения в Кабинете министров . По словам президента, как и положено по Конституции, перемены будут осуществлены уже после инаугурации, которая состоится через 30 дней после официального оглашения итогов выборов. Торжественная официальная церемония вступления избранного лидера в свои полномочия должна пройти 7 мая 2018 года.

На пресс-конференции Владимир Путин сообщил, что уже начал думать над перестановками в Кабмине. На уточняющий вопрос журналистов о том, может ли Дмитрий Медведев остаться во главе правительства, Путин отметил, что думает об этом.

«Но предметно начинаю думать с сегодняшнего дня, потому что нужно было дождаться результатов выборов», — заявил президент. При этом он выразил надежду на то, что его команда сохранится на ближайшие годы.

Естественно, политологи и эксперты уже начали гадать, как может измениться состав правительства и ключевых ведомств. Например, в качестве одного из первых чиновников, которые могут лишиться должности, называют главу Следственного комитета Александра Бастрыкина . Впрочем, пока что это лишь предположения.

Политолог, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев считает, что принципиальной трансформации Кабмина мы не увидим, хотя отдельные изменения возможны.

— Думаю, президент сменит отдельных неэффективных министров, но в целом состав правительства сохранится. Президент считает работу Кабмина удовлетворительной, а от добра добра не ищут. Зачем ломать то, что работает?

Дмитрий Медведев вызывает у президента доверие, как и работа правительства в целом. С другой стороны, поднимать качество госуправления тоже нужно, как и показать избирателям обновление власти. Но это не будут решения, которые можно охарактеризовать, как смену правительства.

Те, кто думал, что новый срок президента означает серьезные перемены, будут разочарованы. Правительство останется прежним, хотя немного обновленным, без отдельных личностей. Такой здоровый консерватизм, как залог устойчивого развития.

Заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров предполагает, что может измениться сама структура государственных ведомств, когда, к примеру, появится министерство, отвечающее за инновации.

— Президент в своем послании Федеральному собранию, которое можно назвать частью его предвыборной программы и основой новой редакции майских указов, поставил перед правительством весьма амбициозные задачи. Для их выполнения по ряду направлений в Кабинете министров нужны более активные лидеры. Это свидетельствует о возможных переменах в правительстве. Хотя точно сказать, как изменится его состав, сложно. Это сродни гаданию на кофейной гуще.

У Владимира Путина есть определенная скамейка запасных, и под конкретные задачи он имеет конкретных исполнителей. Предположу, что, могут появиться министерства и ведомства, которые будут заниматься работой по созданию новых направлений экономической деятельности. Последние несколько лет активно обсуждалась необходимость прорывов в современных биотехнологиях, в космической сфере, IT-технологиях. В этой сфере могут появиться новые управленцы и менеджеры.

По инициативе первого заместителя главы администрации президента Сергей Кириенко проходили кадровые конкурсы «Лидеры России» и прочего рода поиск управленцев в различных сферах, как на федеральном, так и на региональном уровне. В правительстве могут появиться новые неожиданные лица, найденные в ходе этой работы по поиску менеджеров.

Могут произойти перемены в традиционно подвергаемых критике сферах. Например, в Министерстве культуры . Не потому, что Мединский не справляется со своими обязанностями, а потому, что в связи с целым комплексом обстоятельств эта сфера часто подвергалась критике.

Но не уверен, что произойдут изменения в таком традиционно сложном и подвергаемом критике со стороны граждан ведомстве, как Министерство здравоохранения

«СП»: — Почему?

— Потому что задачи, поставленные ранее, в целом выполнялись, и нынешние руководители могут продолжить выполнение новых задач.

«СП»: — Еще одна сфера, которая подвергалась критике, это спорт и лично зампред председателя правительства по этому вопросу Виталий Мутко

— Наверное, многие сейчас задаются вопросом: «А что Мутко?» Мне кажется, ему найдут применение не на уровне правительства. Серьезную долю ответственности за ту ситуацию, которая сложилась вокруг наших спортсменов, несло и профильное министерство, у которого не хватило инструментов заниматься всем и сразу.

С одной стороны, оно отвечало за строительство стадионов к чемпионату миру по футболу, готовилось к Олимпиаде, а с другой — полностью провалило работу с международными спортивными организациями. Думаю, какая-то ответственность за это последует. По крайней мере, такой социальный заказ есть. Никто не требовал от президента менять коней на переправе, но явно смена менеджера на спортивном направлении назрела.

Возможно, произойдут изменения на поле вице-премьеров. На фоне изменения стратегических подходов с акцентом на прорывных отраслях изменится и структура правительства. Региональная ответственность, которая присутствует сейчас у некоторых вице-премьеров, может смениться ответственностью за инновационные отрасли.

Не исключаю, что могут произойти изменения среди управленцев, которые отвечают за космическую отрасль. При всех успехах их деятельности сопутствовала и череда скандалов от хищений на космодроме «Восточный» до ряда неудач с космическими стартами. Возможны перемены в управлении авиационной отраслью. Мы видим, что катастрофы самолетов продолжаются и это, возможно, системная проблема. Необходимо наладить контроль за авиатранспортной сферой, чтобы количество авиакатастроф снизилось. Потому что по этому показателю Российская Федерация порой выглядит, как страна третьего мира.

«СП»: — То есть президент может заменить самых провинившихся министров и чиновников?

— Замечу, что логика, которой руководствуется при принятии решений президент, может отличаться от нашей с вами. Обыватель видит проколы министра и сразу требует отставки. Конечно, печально, когда эти проколы приводят к катастрофам или гибели людей. Однако опыт, который зарабатывается во время преодоления таких трудностей, может оказаться не менее ценным, чем задор молодых управленцев, которые приходят с амбициями, но без опыта и знаний.

Поэтому не исключу, что мои прогнозы не будут соответствовать решениям, которые в итоге примет президент. Порой логика у него другая, и набить шишки важнее, чем с кристальной биографией взяться за новое дело. Думаю, президент будет принимать решения между двумя крайностями доверия молодым и наказания провинившимся.

— Сомневаюсь, что перемены коснутся фигуры председателя правительства. Невзирая на то, что его рейтинг существенно ниже, чем у главы государства, Дмитрий Медведев играет выгодную для президента роль громоотвода. Он берет на себя всю ответственность за издержки и шероховатости социально-экономического курса. Он же принимает все шишки за кризис, санкции и прочее. Поэтому, думаю, на первом этапе Дмитрий Анатольевич точно останется в обойме.

Если же вдруг будет принято решение о его отставке, без статусной и мощной должности его не оставят. Возможно, будет вариант продвинуть его в председатели Конституционного суда, то есть найти применение в той сфере, где Дмитрий Анатольевич является профессионалом.

«СП»: — А что с остальными министерствами?

— Не исключаю, что определенные пертурбации во второстепенных министерствах возможны. Нужно будет продемонстрировать кадровые изменения, и в ведомствах второго звена, которые не оказывают принципиального влияния на национальную политику, проще проводить перестановки.

Что касается ключевых министерств, руководство МИД , думаю, нет смысла менять, тем более что Сергей Лавров , наравне с Сергеем Шойгу является одним из самых популярных министров. В финансово-экономическом блоке министры также адекватно выполняют свои обязанности в заданной парадигме. Им удалось удержать экономику на плаву в условиях санкционной войны. Если какие-то министры этого блока и выпадут из правительства, им будет найдена адекватная замена. Но серьезных претензий у президента, скорее всего, к ним нет.

Другой вопрос, что после выборов перед ними могут быть поставлены новые задачи. Например, переход от либеральной экономики к мобилизационной. Как технократы они должны реализовывать этот курс без оглядки на собственные симпатии и антипатии.

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