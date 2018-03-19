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Кадыров поручил разработать меры для увеличения объема производства продукции АПК
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Кадыров поручил разработать меры для увеличения объема производства продукции АПК 

ТАСС 6 часов назад
ГРОЗНЫЙ, 19 марта. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил правительству региона подготовить комплекс мер для увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции. Об этом он написал в понедельник на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
"Я ознакомился с состоянием дел на ферме вблизи села Центарой. Также побывал на птицефабрике, которая производит диетическое мясо и яйцо. Поручил председателю правительства ЧР (Чеченской Республики — прим. ТАСС) Абубакару Эдельгериеву разработать комплекс мер, направленный на значительное увеличение производства сельхозпродукции в большинстве районов Чечни", — написал Кадыров, не уточнив, о каких именно мерах идет речь.
По его словам, Чеченская Республика сделала большой шаг в развитии отрасли животноводства и птицеводства. Глава региона отметил, что местная продукция пользуется спросом в крупных городах России.
"Этому есть простое объяснение — не применяем никаких недозволенных кормовых добавок, антибиотиков и прочих нововведений последних десятилетий. Спрос на мясо, молоко и мясо птицы огромный, поэтому ускоренными темпами расширяем откормочные, молочно-товарные фермы и птицефабрики. Для этих целей привлекаем иностранные инвестиции и банковские кредиты", — добавил Кадыров.
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