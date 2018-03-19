Представители ДОСААФ Красноярского края приняли участие в патриотическом фестивале 

Кульминацией его стали приём молодых красноярцев в ряды военно-патриотического общественного движения «Юнармия», показательные выступления спецподразделений силовых ведомств.
Патриотический фестиваль прошел недавно в международном выставочно-деловом центре «Сибирь», что в Красноярске. Он объединил на своих площадках более сотни форматов по направлениям: «Военный патриотизм и воинская слава России», «Гражданский патриотизм», «Военно-патриотические клубы Красноярского края».
Кроме того, в рамках фестиваля состоялась окружная военно-патриотическая игра «Сибирский щит».
Участником фестиваля стало и региональное отделение ДОСААФ Красноярского края. Деятельность оборонной организации представили выставка авиамоделей краевой лаборатории авиамоделизма, парашюты аэроклуба и автомобили Красноярской объединенной технической школы, на которых ведется подготовка курсантов по военно-учетным специальностям. В павильонах работали выставка современного оружия и обмундирования, экспозиция, посвященная событиям Великой Отечественной войны и локальным конфликтам, интерактивные локации флагманских программ добровольческого и волонтерского направлений.
Кульминацией показательной части фестиваля стали приём молодых красноярцев в ряды военно-патриотического общественного движения «Юнармия», выступления спецподразделений силовых ведомств и демонстрация средств и техники МЧС и других силовых структур.