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Представители ДОСААФ Красноярского края приняли участие в патриотическом фестивале
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Представители ДОСААФ Красноярского края приняли участие в патриотическом фестивале 

ТК «Звезда» 6 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Кульминацией его стали приём молодых красноярцев в ряды военно-патриотического общественного движения «Юнармия», показательные выступления спецподразделений силовых ведомств.
Патриотический фестиваль прошел недавно в международном выставочно-деловом центре «Сибирь», что в Красноярске. Он объединил на своих площадках более сотни форматов по направлениям: «Военный патриотизм и воинская слава России», «Гражданский патриотизм», «Военно-патриотические клубы Красноярского края».
Кроме того, в рамках фестиваля состоялась окружная военно-патриотическая игра «Сибирский щит».
Участником фестиваля стало и региональное отделение ДОСААФ Красноярского края. Деятельность оборонной организации представили выставка авиамоделей краевой лаборатории авиамоделизма, парашюты аэроклуба и автомобили Красноярской объединенной технической школы, на которых ведется подготовка курсантов по военно-учетным специальностям. В павильонах работали выставка современного оружия и обмундирования, экспозиция, посвященная событиям Великой Отечественной войны и локальным конфликтам, интерактивные локации флагманских программ добровольческого и волонтерского направлений.
Кульминацией показательной части фестиваля стали приём молодых красноярцев в ряды военно-патриотического общественного движения «Юнармия», выступления спецподразделений силовых ведомств и демонстрация средств и техники МЧС и других силовых структур.
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