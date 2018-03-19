Бомба как манифест

В американском Остине прогремел новый взрыв, уже четвертый с начала месяца

Два человека пострадали в результате взрыва в американском Остине — одном из крупнейших городов штата Техас. С начала месяца это уже четвертый инцидент такого рода в городе. В местной полиции склонны считать, что взрывы являются звеньями одной цепи преступлений.

Последнее происшествие произошло на юго-западе Остина в воскресенье вечером. Глава полиции города Брайан Мэнли сообщил, что по предварительной версии взрывное устройство было приведено в действие при помощи проволочной растяжки. В результате взрыва пострадали два молодых человека. Оба госпитализированы с ранениями, не угрожающими их жизни.

Полиция предписала местным жителям не покидать свои дома вплоть до 10 утра следующего дня с тем, чтобы специалисты детально осмотрели район происшествия при солнечном свете. В районе на весь день отменено движение школьных автобусов.

В полиции призвали горожан «проявлять повышенную бдительность, обращать внимание и обходить стороной любые подозрительные устройства, будь то коробки, сумки, рюкзаки или иные предметы, которые не вписываются в окружение». Местным жителям также советуют не вскрывать неожиданно доставленные на дом посылки.

правоохранительных органах склонны связывать это происшествие с тремя другими аналогичными инцидентами в Остине. Первый случай произошел 2 марта, когда 39-летний местный житель погиб из-за взрыва посылки, доставленной ему на дом. 12 марта были зафиксированы сразу два похожих происшествия, в результате чего погиб 17-летний молодой человек, пострадали две женщины. В каждом из случаев посылка приходила не по почте. Неустановленные лица оставляли коробку с взрывным устройством у дверей дома жертвы. В полиции отмечают, что устройства достаточно мощные.

За информацию о том, кто стоит за взрывами, федеральные и местные власти предлагают награду в 100 тысяч долларов, а губернатор штата Техас Грег Эбботт — еще 15 тысяч долларов. Следователи пока воздерживаются от вывода о том, что за инцидентами стоит «серийный подрывник», но, как констатировал Мэнли, «явно прослеживается тенденция». Одним из возможных мотивов преступления, который наблюдается в каждом из случаев, глава полиции считает расовую ненависть. Такое предположение сделано на основе того, что три жертвы взрывов были темнокожими, а последняя женщина — выходец из Латинской Америки.

Глава полиции города также высказал предположение о том, что организатор взрывов таким способом пытается обратить на себя внимание и донести некий манифест или мысль, как это было в случае с Теодором Казинским, также известным под прозвищем Унабомбер. Последний в период с 1978 по 1995 год отправил 16 бомб по почте, жертвами которых стали 3 человека, еще 23 пострадали. После этого он анонимно предложил прекратить рассылку в обмен на публикацию в крупнейших газетах его манифеста, в котором Казински обращал внимание на ограничение человеческой свободы из-за современных технологий. Публикация манифеста в конечном итоге помогла ФБР идентифицировать преступника и задержать его.