Эксперт оценил планы ввести систему удалённой биометрической идентификации для юрлиц в России

Доцент РАНХиГС Сергей Хестанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что запуск Банком России системы удалённой биометрической идентификации для юрлиц упирается в решение ряда правовых вопросов, но сам по себе будет положительным шагом, который упростит работу рынка. «Биометрическая идентификация применяется довольно давно — те же датчики отпечатков пальцев, датчики, которые распознают радужную оболочку глаза. Тот факт, что этим заинтересовался Центробанк, скорей позитивен, поскольку регулятору гораздо легче решить сложные правовые вопросы, связанные с эксплуатацией подобных систем», — отметил эксперт.

По его словам, вслед за ЦБ такие системы начнут применять в других компаниях и финансового, и не финансового сектора.

Как заявил Хестанов, главное, что сдерживает распространение подобных проектов, заключается в неопределённости правового статуса, например, как хранить данные.

Если же будет сделана несложная и недорогая государственная платформа, это будет серьёзный шаг вперёд.

Ранее сообщалось, что «Ростелеком» запустит единую биометрическую систему идентификации по голосу и фото.