ЕСПЧ признал неприемлемым еще ряд жалоб против России

"В деле «Аливорян против России» заявитель жаловался на нарушение своих прав в связи с присуждением ему в порядке реабилитации недостаточной, по его мнению, суммы компенсации морального вреда. Европейский Суд, приняв во внимание информацию Минюста России , не установил каких-либо нарушений конвенционных прав заявителя и, признав жалобу неприемлемой, указал, что решения национальных судов о сумме компенсации являлись обоснованными", — говорится в релизе.

ЕСПЧ также поддержал позицию Минюста по жалобе «Кораблев против России», в которой говорится об отсутствии доказательств нарушения права заявителя на справедливое судебное разбирательство в связи с отсутствием защитника при его задержании и составлении явки с повинной.

"Европейский Суд пришел к выводу, что в ходе соответствующего уголовного судопроизводства гарантии справедливости процесса были обеспечены полностью, констатировав, что, отказавшись от услуг предоставленного при задержании адвоката, заявитель не проявил должного усердия при защите своих прав на национальном уровне", — отмечает Минюст.

В деле «Сергеева и другие против России» Европейский Суд согласился с позицией Минюста и признал, что спор был урегулирован на национальном уровне, «поскольку судебное решение, послужившее основанием для жалобы в ЕСПЧ, было отменено Верховным Судом Российской Федерации».