Обувайте питомцев зимой

Зима в мегаполисе всегда сопровождается значительным ростом числа серьезных травм и автомобильных аварий. К сожалению, большая часть людей устроена так, что позитивные результаты, достигаемые при использовании мер для устранения возникающих проблем, принимаются как само собой разумеющееся. При этом появляющиеся при решении главной задачи побочные эффекты эмоционально используют для критики методов, применяющихся для решения основных проблем.

Именно такая ситуация имеет место в столице, когда использование противогололедных реагентов (ПГР) спасает москвичей от серьезных травм рук, ног и головы, а тысячи автомобилей — от аварий. Это позволяет сохранять здоровье, жизни и финансы тысяч людей, но вместо благодарности в адрес тех, кто устраняет гололед, звучит лишь критика.

Я постоянно слышу три основных упрека по поводу ПГР: негативное влияние на людей, собак и растения; образование ржавчины на автомобилях, а также негативные эффекты, оказываемые на обувь и одежду.

Во-первых, хочу отметить, что используемые в качестве ПГР смеси солей натрия, кальция и магния (в основном хлоридов, меньше — бромидов и совсем немного — формиата) при распределении по тротуарам и улицам не наносят сколько-нибудь значимого вреда здоровью людей. Более того, именно эти соли используются в знаменитых клиниках на Мертвом море для лечения и предотвращения болезней, в первую очередь у тех, кто страдает кожными заболеваниями. Объяснение химических и биохимических причин эффектов заняло бы у меня слишком много места и времени, поэтому, пожалуйста, полагайтесь на экспертные мнения.

Кроме того, я хочу обратиться к владельцам собак, выгуливающих их в зимний период. Пожалуйста, позаботьтесь о своих любимцах и надевайте им на лапы специальную обувь. Причем не из кожи, которая разъедается солями, а из специальных материалов.

Аналогичный совет хочу дать и горожанам — жителям одной из самых северных столиц мира. Если вам жаль дорогостоящую кожаную обувь, не ходите в ней зимой по улицам, а держите на работе. При покупке автомобилей либо уделяйте внимание антикоррозионной устойчивости, либо сделайте это покрытие отдельно. Если все эти рекомендации будут соблюдаться, мы с вами будем целы и здоровы. Так же, как и наши питомцы, машины и обувь.