Бесплатные симуляторы микшерного пульта для ПК: скачиваем лучшие DJ-утилиты

Мы привыкли, что хорошее ПО для творчества является платным, однако это вовсе не так. В этом материале подскажем несколько бесплатных программ для тех, кто увлекается ди-джеингом, но не может позволить себе настоящий микшерный пульт.

Подсказка №1: Virtual DJ Бесплатная программа Virtual DJ 8 в современной версии представляет собой практически полноценный виртуальный микшерный пульт. Она включает в себя все функции, которые только могут понадобиться вам для того, чтобы войти в мир ремиксов — в том числе и сугубо профессиональные. С помощью Virtual DJ можно не только миксовать композиции, используя встроенный кроссфейдер, но и выравнивать их звучание, ориентируясь на показатель BPM (число битов в минуту).

Программа предлагает множество сэмплов и звуковых эффектов, чтобы хорошенько завести народ на вечеринке. Для настоящих профи доступны loop-функции, позволяющие придать переходам между треками оригинальное звучание.

Особая «фишка» Virtual DJ — возможность переносить аудиофайлы с помощью таймкода на виртуальные «вертушки» и миксовать их на настоящем пульте, подключенном к ПК, и наоборот. Эта функциональность носит название «scratch». Для того чтобы по-настоящему «почувствовать винил» таким образом, потребуется специальная аппаратура, зато в качестве бонуса у вас появится возможность оцифровать свою коллекцию виниловых пластинок.

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Подсказка № 2: Audacity

Audacity — замечательная виртуальная студия звукозаписи для Windows. Программа совершенствуется уже много лет, что не могло не сказаться на результате: вряд ли сейчас можно найти более проработанный аудиоредактор, и при том абсолютно бесплатно. Audacity работает со всеми известными форматами аудио (MP3, Ogg/Vorbis, WAV, MIDI, AIFF). Она позволяет миксовать музыкальные композиции, добавлять звуковые эффекты, конвертировать аудиофайлы, менять скорость воспроизведения. Эффекты дилэя и компрессии уже встроены в программу, а при помощи поддержки VST можно добавить много новых.

Функция аудиозаписи дает возможность записывать звуковой сигнал с микрофона и сохранять аудиофайлы на диске. Кроме того, с помощью входящего в комплект программы шумового фильтра можно быстро убрать из записанной дорожки любые помехи.

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Подсказка №3: CrossDJ Free

Программа CrossDJ предназначена для профессиональных DJ, но имеет бесплатную базовую версию, которую можно использовать без ограничений. Программа дает возможность проигрывать цифровую коллекцию пластинок на двух деках, обеспечивая плавные переходы между композициями с помощью эквалайзера и кроссфейдера. «На борту» программы есть практически все современные функции для наложения одной композиции на другую: автоматическая синхронизация по BMP, контрольные точки, фильтры и loop-функции.

Бесплатная базовая версия программы CrossDJ выпускается с некоторыми ограничениями: так, микшер поддерживает только два канала и предлагает всего лишь три эффекта. Кроме того, недоступны функции аудиозаписи и сэмплирования, а также управление через MIDI-контроллер.

CrossDJ Free, в общем-то, не изобретает велосипед, но следует отметить, что для продвинутых пользователей она подходит не меньше, чем для новичков.

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Подсказка №4: Zulu DJ Zulu DJ — бесплатное программное обеспечение для создания ремиксов, ориентированное, в первую очередь, на начинающих, либо на очень экономных ди-джеев. Программа предоставляет все необходимые инструменты, чтобы извлекать бит из колонок. Вы можете вносить разнообразие в свой саунд, изменяя звучание композиций с помощью предустановленных фильтров. Есть встроенный кроссфейдер, позволяющий создавать классные переходы от одной песни к другой, а также поддерживается счетчик BPM.

Кроме того, если после продолжительного DJ-сета вам захочется расслабленно откинуться назад и просто насладиться музыкой, Zulu DJ можно использовать как обычный медиаплеер, который будет автоматически «склеивать» треки между собой.

У программы есть один серьезный недостаток: во время установки она добавляет в меню «Пуск» много постороннего хлама, который потом приходится удалять вручную. Если вы не хотите во время инсталляции получить ненужные расширения для браузера, будьте внимательны и не соглашайтесь на сомнительные предложения установщика.

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Подсказка № 5: Schatti’s AudioMixer

Schatti’s AudioMixer — бесплатный виртуальный пульт с 10 каналами для микширования. Для начинающих пользователей, пробующих силы в управлении микшерным пультом, эта программа будет вполне подходящей. Программа позволяет загружать до 10 треков и проигрывать их одновременно или по отдельности, а также миксовать между собой. Помимо 10-канального микшера, в AudioMixer есть CD-канал, аудиорекордер для нарезки треков и треклист.

Слабым местом AudioMixer является повышенная чувствительность к управлению. Если у вас дрожат руки, могут возникнуть определенные сложности при регулировке настроек. Но в целом, в программе есть все основные функции, чтобы ощутить себя мастером ремиксов.

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Дистанционный «диджеинг» Фото: chip.de