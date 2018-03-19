Как я экономлю электричество

Жизнь меняется к лучшему и начинается реальное осознание себя настоящим европейцем. Я стал задумываться о снижении своих расходов за потребление электроэнергии. Отказывать себе в привычном очень не хотелось, но пришлось.

Первое, что мне пришлось сделать — поменять все лампочки накаливания на светодиодные. Потребляют они в разы меньше, но стоят в разы больше. Сэкономил или нет? Я тоже точно сказать не могу.

Второе — это кухня. Вот где основные киловатты потребляются. Поменял все кастрюли. Теперь они у меня все под размер конфорок. Взял за правило выключать плиту за пять минут до полной готовности блюда. Доваривается пища на остаточном тепле. Очистил свой электрочайник от накипи.

Переставил холодильник подальше от плиты и батареи отопления. Это уже почти революция.

Следующими «расхитителями» электрической энергии у меня являются стиральная машина и утюг. При стирке стал использовать «короткие» программы. Температура воды не превышает 40 градусов. Стараюсь не перегружать машинку.

Прежде чем гладить белье, пришлось его хорошо рассортировать. Деликатные вещи глажу выключенным утюгом. Остаточного тепла вполне хватает.

Хочу сказать о «спящем режиме». В этом режиме телевизор за месяц «скушает» около девяти киловатт, а компьютер до трех. Пришлось выдергивать шнур из розетки, когда ухожу из дома. Мало ли что может произойти. Неожиданный скачек электричества в сети может вызвать и пожар. Вот так и меняется жизнь к лучшему. Выполнение всех этих мероприятий дало мне экономию около 20%. Признаюсь, сам такого не ожидал.