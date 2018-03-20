Русское качество 

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В июле 2017 года состоялся рекордный для России пуск. Однако из запущенных с космодрома Байконур ракетой-носителем «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» 73 космических аппаратов минимум 14 находятся в неработоспособном состоянии. «Роскосмос» признает, что при выведении спутников на орбиту в разгонном блоке был зафиксирован сбой, однако отрицает связь между нештатной ситуацией и состоянием космических аппаратов. Между тем минимум один из иностранных заказчиков получил страховое возмещение за недействующие спутники, что возможно лишь в случае, если аппараты пришли в негодность по вине оператора пуска. В происходящем разбиралась «Лента.ру»

В ходе пуска 14 июля 2017 года космические аппараты выводились по двум контрактам. По первому, федеральному, заказчиком которого выступал «Роскосмос», запускались три российских спутника: «Канопус-В-ИК», «МКА-Н №1» и «МКА-Н №2». По второму, заказчиком которого был «Главкосмос» (дочерняя компания «Роскосмоса», осуществляющая маркетинг российских пусковых услуг за рубежом), выводились оставшиеся 70 спутников, подавляющее число из которых были иностранными. При этом главной нагрузкой в ходе пуска считался спутник дистанционного зондирования Земли «Канопус-В-ИК», тогда как остальные космические аппараты представляли собой попутную полезную нагрузку — пять микроспутников и 67 наноспутников (кубсатов типов 1U, 3U или 6U).

Согласно программе полета, отделение космических аппаратов от «Фрегата» происходило в три этапа, что соответствовало выведению соответствующих спутников на три различные орбиты. Сначала отделился (на высоте около 500 километров) «Канопус-В-ИК», затем на две близкие орбиты (около 600 километров) были доставлены другие 24 космических аппарата. На заключительном этапе произошло выведение (на высоте около 480 километров) оставшихся 48 наноспутников Dove американской компании Planet. После отделения от разгонного блока телеметрия не поступила с трех космических аппаратов. Все эти спутники были российскими: кубсат «Маяк» создавался энтузиастами Московского политехнического университета, тогда как спутники «МКА-Н №1» и «МКА-Н №2» были произведены стартапом Dauria Aerospace.

Впоследствии в российских и зарубежных СМИ стали появляться сведения о сбоях в работе других космических аппаратов, запущенных тогда же. Например, в сентябре 2017 года стало известно, что один спутник Lemur-2 американской компании Spire Global оказался на незапланированной орбите, а на одном из Dove не развернулись солнечные панели. Тогда же зарубежные СМИ сообщали, что пропала связь с кубсатом «Искра-МАИ-85», однако его разработчик, Московский авиационный институт , поспешил опровергнуть такую информацию.

Позднее в том же месяце стало известно, что перестали отвечать три кубсата CICERO (Community Initiative for Cellular Earth Remote Observation) калифорнийской компании GeoOptic и не выходит на связь совместный эквадорско-российский кубсат типа 1U «Эквадор UTE-ЮЗГУ». Именно в сентябре 2017-го американский стартап Astro Digital заявил, что два его кубсата Landmapper-BC1 и Landmapper-BC2 не работают. Позднее стало известно, что в нерабочем состоянии оказались еще минимум три Dove.

Таким образом из 73 космических аппаратов на текущий момент минимум 13 находятся в нерабочем состоянии, а еще один располагается на незапланированной орбите. Примечательно, что из этих 13 спутников 9 запускались на две близкие орбиты с примерным апогеем в 600 километров, а коммерческие заказчики пусков объявили о неработоспособности космических аппаратов, выводимых «Роскосмосом», после открытого обращения Dauria Aerospace практически одновременно. Хотя после старта «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» и 73 космическими аппаратами прошло более восьми месяцев, «Роскосмос» и «Главкосмос» до сих пор считают его штатным. В «Главкосмосе» заявляют, что претензий по результатам запуска со стороны владельцев или заказчиков не поступало.

В Dauria Aerospace уверяют, что «МКА-Н №1» и «МКА-Н №2» прошли все предстартовые испытания и никаких сбоев на этапе подготовки не было зафиксировано, потому наиболее вероятной причиной потери аппаратов является внешнее воздействие. Такие выводы компания надеялась проверить, получив от госкорпорации телеметрическую информацию с «Фрегата», а также собрав специальную аварийную комиссию. Однако «Роскосмос» отказал Dauria Aerospace в предоставлении данных и созыве комиссии, сославшись на внутренний распорядок и имеющиеся в представленных стартапом документах ошибки.

Хотя госкорпорация признает «аномалии в работе одного из двигателей малой тяги разгонного блока», она же отрицает их связь с неполадками на выводимых спутниках. В «Роскосмосе» заявляют, что космические аппараты Dauria Aerospace и Astro Digital отделились от разгонного блока до того, как на нем произошли неполадки. Между тем телеметрических данных с «Фрегата», которые Astro Digital предоставила страховщику Starr Aviation, оказалось достаточно для получения денежной компенсации за утерянные спутники.

Astro Digital и Starr Aviation публично не раскрывают детали, касающиеся страховой компенсации, однако известно, что к утере Landmapper-BC1 и Landmapper-BC2 привела утечка гидразина на одном из двигателей разгонного блока, который воспламенился после включения другого силового агрегата разгонного блока. К аналогичным выводам пришла и российская команда, занимавшаяся созданием спутника «Маяк». Разработчики показали, что спутники, выведенные на орбиту с примерным апогеем в 600 километров, вышли из строя из-за «попадания на них продуктов разложения гидразина из одного или нескольких жидкостных двигателей малой тяги реактивной системы управления разгонного блока».

«Роскосмос» традиционно отреагировал на произошедшее. Еще в сентябре 2017-го российских разработчиков в госкорпорации обвинили в неопытности, а зарубежные кубсаты вообще посчитали экспериментальными космическими аппаратами, которые часто приходят в негодность. «Роскосмос», одновременно выступая оператором пуска и заказчиком «МКА-Н №1» и «МКА-Н №2», потребовал от Dauria Aerospace возмещения ущерба в размере 290 миллионов рублей. В марте 2018-го полученные разработчиками «Маяка» данные «Главкосмос» посчитал некорректными заявлениями, оставив за собой право «в случае продолжения спекуляций применить соответствующие меры». К Astro Digital и Starr Aviation «Роскосмос» направил запрос с целью объяснения выплаты страховки.

Складывающаяся ситуация весьма красноречиво иллюстрирует принятые в «Роскосмосе» приемы работы с заказчиками пусков. Молодые компании, опасаясь репутационных потерь и, как следствие, снижения инвестиций, зачастую предпочитают умалчивать о своих проблемах, даже если в их возникновении виноваты не они. В свою очередь, такое отношение выгодно «Роскосмосу», формально отчитывающемуся об успешном пуске. Причина этого ясна — госкорпорации нужно обеспечить формальное выполнение показателей, а частным компаниям — заработать деньги. К сожалению, в реализации своих интересов госкорпорация и небольшие частные компании, особенно зарубежные, вряд ли найдут взаимопонимание. Похоже, что госкорпорация считает свою задачу по выведению спутников выполненной, даже если в результате этого они превращаются в космический мусор.

Также нельзя не отметить характер взаимоотношений между «Роскосмосом», Dauria Aerospace и разработчиками «Маяка». Прежде всего, спутник «Маяк» запускался «Главкосмосом» бесплатно. По этой причине вполне понятно, почему разработчики данного космического аппарата открыто не предъявили претензий госкорпорации, так же как и ясна реакция «Роскосмоса» на активность энтузиастов. «По работе и плата, по товару и цена», — пословица как раз об этом.

Гораздо примечательнее ситуация, касающаяся Dauria Aerospace и Astro Digital. Вторая компания тесно связана с ликвидированным американским представительством первой. Не вызывает сомнений то, что Dauria Aerospace и Astro Digital противостоят «Роскосмосу» единым фронтом, однако по понятным причинам американский стартап может действовать более свободно, чем российский. Наверняка Dauria Aerospace знала, на что шла, связываясь с «Роскосмосом», для которого стартап по госконтракту в течение весьма немалого времени (2012-2015 годов) за 310 миллионов рублей собирал целых два кубсата, а также системы размещения и отделения от разгонного блока.