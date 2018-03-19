Более 13 млн рублей получит Псковская область на обеспечение лекарствами льготников 

В 2018 году из резервного фонда правительства будет выделено 3,8 млрд рублей субъектам России на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения, такое распоряжение подписал председатель кабинета министров Дмитрий Медведев. Как сообщает пресс-служба администрации Псковской области, регион из федерального бюджета получит 13,6 млн рублей. Добавим, на сегодня в регионе насчитывается порядка 15 тысяч человек, имеющих право на получение меры социальной поддержки в виде льготных лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».