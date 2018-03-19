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Старинному дому гарантирована защита государства
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Старинному дому гарантирована защита государства 

Вечерняя Москва 6 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Жилой дом Александрийского подворья признан выявленным объектом культурного наследия. Сейчас решается вопрос о включении старинного здания в реестр памятников столицы.
Кирпичное здание в три этажа было построено во второй половине XIX века в Подкопаевском переулке. В свое время в доме жили служители подворья вместе с прислугой.
— Примечательно, что в доме сохранились уникальная планировка и архитектурно-декоративное решение фасадов 1862 года, — сказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов. — Общий облик отличается строгостью форм.
Этому способствует четкий контур одинаковых оконных проемов в виде широких прямоугольных наличников.
Хотя в оформлении здания также присутствуют элементы, характерные для стиля эклектики: замковые камни, фигурные свесы, плоские пилястры и другие.
Как уточнил глава ведомства, жилой дом Александрийского подворья признан важной частью объекта культурного наследия «Церковь Николы в Подкопае», а также исторической застройки Ивановской горки. Уже сейчас здание и его исторический облик находятся под защитой Мосгорнаследия. Старинный дом нельзя снести, а любые реставрационные или ремонтные работы должны быть согласованы.
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