Старинному дому гарантирована защита государства

Жилой дом Александрийского подворья признан выявленным объектом культурного наследия. Сейчас решается вопрос о включении старинного здания в реестр памятников столицы.

Кирпичное здание в три этажа было построено во второй половине XIX века в Подкопаевском переулке. В свое время в доме жили служители подворья вместе с прислугой.

— Примечательно, что в доме сохранились уникальная планировка и архитектурно-декоративное решение фасадов 1862 года, — сказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов . — Общий облик отличается строгостью форм.

Этому способствует четкий контур одинаковых оконных проемов в виде широких прямоугольных наличников.

Хотя в оформлении здания также присутствуют элементы, характерные для стиля эклектики: замковые камни, фигурные свесы, плоские пилястры и другие.

Как уточнил глава ведомства, жилой дом Александрийского подворья признан важной частью объекта культурного наследия «Церковь Николы в Подкопае», а также исторической застройки Ивановской горки. Уже сейчас здание и его исторический облик находятся под защитой Мосгорнаследия. Старинный дом нельзя снести, а любые реставрационные или ремонтные работы должны быть согласованы.