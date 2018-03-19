«Блондинка за углом» поговорит с гостями о любви и дружбе между мужчиной и женщиной

20 марта в 12:10 в радио-шоу «Блондинка за углом» Дара Найдёнова с гостями программы поговорит о любви и дружбе между мужчиной и женщиной. Только в прямом эфире, на частоте 103.9 FM.