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«Блондинка за углом» поговорит с гостями о любви и дружбе между мужчиной и женщиной
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«Блондинка за углом» поговорит с гостями о любви и дружбе между мужчиной и женщиной 

Вести Калининград 6 часов назад
Фото: Вести Калининград
20 марта в 12:10 в радио-шоу «Блондинка за углом» Дара Найдёнова с гостями программы поговорит о любви и дружбе между мужчиной и женщиной. Только в прямом эфире, на частоте 103.9 FM.
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