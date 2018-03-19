Глава украинского МИД пояснил свои слова о Шредере 

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин опубликовал в Twitter сообщение, в котором пояснил собственный призыв рассмотреть возможность введения санкций против Герхарда Шредера, экс‐канцлера Германии.
Хочу внести ясність: я не пропонував застосовувати санкції щодо таких осіб, як Герхард Шредер. Хоча бути пильними потрібно — щоб Росія не просувала свої небезпечні проекти в Європі. Зрештою, ми всі разом почали дискусію:)))
— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 19 марта 2018 г.
«Хочу внести ясность: я не предлагал применять санкции в отношении таких лиц, как Герхард Шредер. Хотя быть бдительными нужно, чтобы Россия не продвигала свои опасные проекты в Европе. В конце концов, мы все вместе начали дискуссию».
Рассуждение о необходимости принять санкции не только против России, но и против западных политиков, которые выступают с поддержкой Владимира Путина, Климкин озвучил в беседе с журналистами Bild.