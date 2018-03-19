Глава украинского МИД пояснил свои слова о Шредере

Хочу внести ясність: я не пропонував застосовувати санкції щодо таких осіб, як Герхард Шредер. Хоча бути пильними потрібно — щоб Росія не просувала свої небезпечні проекти в Європі. Зрештою, ми всі разом почали дискусію:)))

— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 19 марта 2018 г.

«Хочу внести ясность: я не предлагал применять санкции в отношении таких лиц, как Герхард Шредер. Хотя быть бдительными нужно, чтобы Россия не продвигала свои опасные проекты в Европе. В конце концов, мы все вместе начали дискуссию».