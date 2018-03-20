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К Чемпионату мира по футболу будут снесены киоски, которые находятся по маршруту следования болельщиков
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К Чемпионату мира по футболу будут снесены киоски, которые находятся по маршруту следования болельщиков 

ВЕСТИ НИЖНИЙ НОВГОРОД 7 часов назад
По информации администрации Нижнего Новгорода, в целях подготовки сферы торговли и общественного питания будут снесены объекты несанкционированной торговли, расположенные на пути следования клиентских групп на территории Нижнего Новгорода
По результатам мониторинга, проведенного 26 февраля текущего года, выявлено 28 таких объектов без правовых оснований (на территории Автозаводского района — 9, Канавинского — 11, Ленинского — 6, Нижегородского — 1, Советского — 1). Все их планируется демонтировать в срок до 31 марта 2018 года. На эти цели администрациям районов будет единовременно выделена сумма в размере более 4 млн рублей.
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