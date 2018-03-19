Палестина может подать иск против Израиля в Международный уголовный суд

МОСКВА , 19 мар — РИА Новости Палестина рассматривает возможность подачи исков в Международный уголовный суд (МУС) в связи со строительством израильских поселений на Западном берегу реки Иордан, разрушением сектора Газа и жестоким обращением с заключенными, сказал РИА Новости советник президента Палестины по внешнеполитическим вопросам и международным отношениям Набиль Шаат.

"Есть два способа, так скажем, чтобы обратиться в МУС: во-первых, можно попросить суд провести расследование, после которого генеральный прокурор МУС принимает решение о начале судебных процедур. Сначала мы предприняли такой шаг, это было несколько лет назад… и суд пока не вынес решения. Но есть и другой путь — подача иска напрямую. Это то, что мы собираемся сделать сейчас. Возможно, мы подадим иск напрямую, сейчас это одна из опций", — сказал Шаат.

По его словам, иски в МУС будут касаться вопросов «об израильской оккупации, строительстве незаконных поселений, разрушении сектора Газа и обращении с заключенными».

В начале февраля исполнительный комитет Организации освобождения Палестины (ООП) принял решение «обратиться к Совету безопасности, Генеральной ассамблее ООН и Международному уголовному суду (МУС)» с просьбой отказаться от признания государства Израиль до тех пор, пока он не откажется от признания Иерусалима своей столицей, и привести в исполнение резолюции Центрального совета ООП. Согласно документу, ООП намерена обратиться в МУС с просьбой «начать расследование в отношении израильских поселений, расовой дискриминации и замалчиваемой этнической чистки в Иерусалиме и его окрестностях».

В отличие от Восточного Иерусалима или Голанских высот, Западный берег, даже с точки зрения израильского законодательства, не является частью еврейского государства. Международное право трактует его как одну из оккупированных палестинских территорий. Палестинцы рассчитывают целиком включить Западный берег в состав собственного государства. Израильтяне, ссылаясь на изменившиеся демографические реалии и соображения безопасности, доказывают невозможность восстановления «довоенных» границ 1967 года и настаивают на сохранении под своим контролем основных еврейских поселений при любом сценарии урегулирования.

Поселенческую деятельность на оккупированном Западном берегу и в аннексированном Восточном Иерусалиме, где уже живут почти 600 тысяч израильтян, принято считать главным раздражителем в отношениях Израиля с международным сообществом и одним из основных препятствий в поисках мира с палестинцами, которые воспринимают ее как политику закрепления еврейского государства на завоеванных территориях.