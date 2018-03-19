В апреле появятся льготные авиамаршруты по России

С этого года все программы субсидируемых полетов из Центральной части России в другие регионы и обратно, которые начинают действовать весной, объединены в одно постановление правительства. Это даст возможность средства, не израсходованные в рамках одной программы, использовать для открытия дополнительной продажи льготных билетов для пенсионеров и студентов по другой более популярной программе перевозок. По трем программам из федерального бюджета выделено более 3,8 миллиарда. 14 марта постановление вступило в силу.

Росавиация уже собрала заявки от авиакомпаний, которые планируют принять участие в субсидируемых перевозках. В ближайшее время комиссия ведомства рассмотрит их и с перевозчиками будут заключены договоры на предоставление субсидий из федерального бюджета. На это отводится менее 15 дней.

На этот год по трем программам предусмотрены 143 направления полетов. Больше всего приходится на Дальний Восток — 73 маршрута, далее идет Симферополь — 63 маршрута из российских регионов. В списке, как и в прошлом году, нет рейсов из Москвы Петербурга в Симферополь.

Серьезно изменена программа полетов в Калининград, уточнили в Росавиации. Во-первых, расширен список маршрутов. Теперь там есть Екатеринбург, Архангельск, Сочи, Мурманск, Калуга . Нет там теперь Симферополя, так как перевозчики не летают напрямую из Калининграда в Симферополь. Европейские авиавласти не разрешают полеты через свое воздушное пространство в Крым . И пассажирам приходится летать с пересадками. Во-вторых, теперь льготные билеты будут продавать только студентам и пенсионерам, которые постоянно проживают в этом регионе, а также инвалидам. Раньше по льготному тарифу летали все граждане России.

Учитывая, что по всем этим программам продажи билетов идут с предъявлением данных о месте постоянной регистрации, о возрасте, о возможной инвалидности, то через системы бронирования купить льготные билеты нельзя. Уточнить, в какой именно кассе можно приобрести билеты за полцены, можно, позвонив на «горячую линию» авиакомпании, советуют эксперты.

В Росавиации напомнили, что еще четыре программы развития региональных перевозок действуют круглый год и финансируются как из федерального, так из региональных бюджетов. На них в федеральной казне заложено около 3,4 миллирада рублей.

Контроль

Полет продолжается

Росавиация сняла ограничение срока действия сертификата эксплуатанта авиакомпании «АЗУР эйр», отмечается на сайте ведомства.

Авиакомпания продолжит выполнять полеты после 20 марта, так как устранила все недостатки, которые выявила Росавиация в ее работе во время плановой проверки в январе 2018 года. Перевозчик провел повторное техническое обслуживание всего парка воздушных судов типов Boeing-757/67.

Кроме того, акционеры авиакомпании «АЗУР эйр» приняли решение о назначении нового гендиректора компании и нового его заместителя, отвечающего за безопасность полетов. Заменят и технического директора.

Еще одним принципиальным моментом является то, что авиакомпания приняла решение о переводе своего парка судов в Государственный реестр гражданских воздушных судов Российской Федерации, отмечается в сообщении Росавиации.

Цифра

143 маршрута — столько авиационных направлений будет в этом году для льготных полетов с Дальнего Востока, Калининграда и в Крым