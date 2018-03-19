Депутаты муниципального округа Вешняки соберутся на внеочередное заседание

20 марта в 15.00 депутаты Совета депутатов муниципального округа Вешняки соберутся на внеочередное заседание по адресу: ул. Вешняковская, д. 24 корп. 1.

Глава управы района Вешняки Сергей Михайлович Махов представит депутатам на согласование проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов и адресного перечня объектов озеленения 3-й категории района Вешняки.

Затем депутаты утвердят план работы Совета депутатов муниципального округа Вешняки на 2-й квартал 2018 года, о котором расскажет глава муниципального округа Константин Михайлович Кругляков.

На заседании обсудят и ряд других вопросов.