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Депутаты муниципального округа Вешняки соберутся на внеочередное заседание
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Депутаты муниципального округа Вешняки соберутся на внеочередное заседание 

Управа района Вешняки 6 часов назад
20 марта в 15.00 депутаты Совета депутатов муниципального округа Вешняки соберутся на внеочередное заседание по адресу: ул. Вешняковская, д. 24 корп. 1.
Глава управы района Вешняки Сергей Михайлович Махов представит депутатам на согласование проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов и адресного перечня объектов озеленения 3-й категории района Вешняки.
Затем депутаты утвердят план работы Совета депутатов муниципального округа Вешняки на 2-й квартал 2018 года, о котором расскажет глава муниципального округа Константин Михайлович Кругляков.
На заседании обсудят и ряд других вопросов.
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