Самые распространенные преступления в разных странах

США 60% всех преступлений составляют кражи и воровство. Это семь миллионов случаев ежегодно: в этом смысле Соединенные Штаты и Канада очень похожи. В свою очередь, британские специалисты установили, что самым частым преступлением в стране на данный момент является кибермошенничество. От онлайн-атак страдает каждый 10-й житель страны.

Как легко догадаться, в каждой стране свои методики учета преступлений. Следует также сказать, что про значительную часть преступлений полиции не сообщается, так что любая статистика является неполной.