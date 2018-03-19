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Самые распространенные преступления в разных странах
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Самые распространенные преступления в разных странах 

Naked-Science.ru 6 часов назад
Фото: Naked-Science.ru
В США 60% всех преступлений составляют кражи и воровство. Это семь миллионов случаев ежегодно: в этом смысле Соединенные Штаты и Канада очень похожи. В свою очередь, британские специалисты установили, что самым частым преступлением в стране на данный момент является кибермошенничество. От онлайн-атак страдает каждый 10-й житель страны.
Как легко догадаться, в каждой стране свои методики учета преступлений. Следует также сказать, что про значительную часть преступлений полиции не сообщается, так что любая статистика является неполной.
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