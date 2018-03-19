На Вешняковской улице приведена в порядок контейнерная площадка

Жительница района Вешняки на портал «Наш город» сообщила о том, что контейнерная площадка на Вешняковской улице находится в неудовлетворительном состоянии.

По ее словам по адресу: ул. Вешняковская, д. 5 корп. 5, нарушаются сроки вывоза мусора с контейнерной площадки. «Который день не убирается мусор возле мусорных баков. Из-за этого грязь разносится по всему двору», — сообщила жительница района Вешняков Ю. Горюнова.

Факт нарушения сроков вывоза мусора с контейнерной площадки был подтвержден, после чего её привели в надлежащее санитарное состояние. Мусоровывозящей организации в строгой форме указали на необходимость усилить контроль ежедневного вывоза мусора. Об этом Юлии Горюновой сообщил глава управы района Вешняки Сергей Михайлович Махов.