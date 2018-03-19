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На Вешняковской улице приведена в порядок контейнерная площадка
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На Вешняковской улице приведена в порядок контейнерная площадка 

Управа района Вешняки 6 часов назад
Жительница района Вешняки на портал «Наш город» сообщила о том, что контейнерная площадка на Вешняковской улице находится в неудовлетворительном состоянии.
По ее словам по адресу: ул. Вешняковская, д. 5 корп. 5, нарушаются сроки вывоза мусора с контейнерной площадки. «Который день не убирается мусор возле мусорных баков. Из-за этого грязь разносится по всему двору», — сообщила жительница района Вешняков Ю. Горюнова.
Факт нарушения сроков вывоза мусора с контейнерной площадки был подтвержден, после чего её привели в надлежащее санитарное состояние. Мусоровывозящей организации в строгой форме указали на необходимость усилить контроль ежедневного вывоза мусора. Об этом Юлии Горюновой сообщил глава управы района Вешняки Сергей Михайлович Махов.
Напомним, что портал «Москва Наш Город» — это геоинформационный портал, созданный по инициативе Мэра и Правительства города Москвы Сергея Собянина в октябре 2011 года. Портал создан в целях выстраивания конструктивного диалога между жителями и органами исполнительной власти города Москвы для решения ряда вопросов.
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