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Федеральная трасса «Таврида» в Крыму готова на четверть
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Федеральная трасса «Таврида» в Крыму готова на четверть 

ТАСС 6 часов назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 марта. /ТАСС/. Работы по строительству федеральной трассы «Таврида» в Крыму выполнены на 26% и идут по графику. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Государственного комитета дорожного хозяйства республики.
"Общая готовность объекта [трассы «Таврида»] составляет 26%. На строительстве задействовано свыше 1 тыс. единиц техники и более 3 тыс. человек. Работы ведутся в круглосуточном режиме и в соответствии с графиком", — говорится в сообщении.
Трасса «Таврида» — это автодорога первой технической категории, которая станет основой развития новой транспортной системы Крыма. Трасса пройдет от Керчи до Севастополя, ее длина составит 250,7 км. Дорога будет проходить в обход Феодосии, Белогорска, Симферополя, Бахчисарая, что позволит сохранить экологию и значительно сократить время в пути, отметили в комитете.
Как сообщалось, к подготовительным работам на трассе «Таврида» дорожники приступили в феврале 2017 года. «В настоящее время заасфальтировано 52 км автомобильной дороги в двухполосном исполнении без верхнего слоя щебеночно-мастичного асфальтобетона», — отметили в госкомитете.
Строительство трассы разделено на две очереди: в двухполосном исполнении от Керчи до Симферополя движение по автомобильной дороге планируется запустить в декабре 2018 года. Движение по всей трассе в четырехполосном исполнении до Севастополя откроется в декабре 2020 года.
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