Инспекторы Россельхознадзора передали правоохранительным органам Белоруссии более 40 тонн томатов 

Работники управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям на контрольном посту «Лобок» в Невельском районе запретили ввоз двух партий свежих томатов происхождением из Турции. Ввоз этих продуктов был ограничен Россельхознадзором с 1 ноября 2017 года: ввоз томатов разрешен только с определенных предприятий турецких производителей, проинспектированных Россельхознадзором в 2017 году. Причиной запрета ввоза более 40 тонн подкарантинной продукции стало отсутствие фитосанитарных сертификатов, а также ограничение на ввоз в Российскую Федерацию свежих томатов, выращенных на предприятии KARAALI SENTETIK DOKUMA SAN.TIK. VE ITH. IHR.LTD.STI. и DORT BAHAR GIDA TARIM URUNLERI, ERI SAN. VE TIC. LTD.STI, не входящим в перечень предприятий, которым разрешен ввоз данной продукции на территорию Российской Федерации. В целях предотвращения повторного ввоза указанных партий томатов транспортные средства с грузом переданы правоохранительным органам Республики Беларусь. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».